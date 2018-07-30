Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle 9 ay önce görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismi parklardaki tabelalardan da siliniyor. Gökçek’in parklardaki tabelalarda bulunan imzası, beyaz şeritlerle kapatıldı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Ankara’nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan “İ. Melih Gökçek” ifadesi kaldırıldı.

Olayın ardından Melih Gökçek, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek, “Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum…” mesajını paylaştı.

Bu mesajla Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva’yı hedef aldığı öne sürüldü.

‘KİMSENİN LAFI BU DAİRE BAŞKANINA GEÇMİYOR’

Gökçek daha sonra ise şu açıklamalarda bulundu:

“Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak ‘haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik’ demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. tek tek rt edemedim.