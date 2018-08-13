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Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından, ABD'nin, Rahip Andrew Brunson üzerinden Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaşta, bu durumu Türk milleti olarak birlikte aşacağımızı belirten Metin Feyzioğlu'nun videosunu paylaştı ve 'Metin Feyzioğlu'na Bravo' notunu düştü.

ABD'nin ekonomik savaşına karşılık sosyal medyada doların yükselmesine sevinenleri ahlaksızlıkla suçlayan Metin Feyzioğlu, yayınladığı video ile Türk halkını birlik olmaya çağırdı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Feyzioğlu'nun bu ses getiren videosunu 'Metin Feyzioğlu'na Bravo' mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

METİN FEYZİOĞLU: BİRLİK OLURSAK HİÇ KİMSE BİZİ YIKAMAZ

Metin Feyzioğlu, ABD'nin Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaşına karşı, "Birlik olursak hiç kimse bizi yıkamaz" dediği videoda dövizin yükselmesine sevinenleri eleştirdi. Feyzioğlu şunları söyledi:

"Aynı gemideyiz. Dolar 7 lira olsa sevinecek misiniz? Türkiye battığında mutlu mu olacaksınız? Felaket geliyor diye mutlu olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu ülke gitmedi, bitmedi. Türk milleti birlik olacak. Bu sıkıntının üstesinden gelecek. Birlik olursak hiç kimse bizi yıkamaz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İ.melih sizde günün birinde hayırlı bişey yapın da bizde size bravo diyelik, hep bana rebbena ile olmuyor, sürekli kendinize yonttunuz len
Geç de olsa, Sayın Feyzioğlu'nun vatanseverliğini ve kalitesini anlamış olmanız büyük başarı.
Ergenekon köpekleri önce gemiyi parçala sonra da akıl ver.
adam ger zaman doğruyu söylüyordu ama kale almıyordunuz hain diyordunuz şimdi bravo diyorsunuz adamlık vatan severlik böyle bir şey doğru her zaman doğrudur
En günahsızımız ve en vatanperimiz bugün bu felaketi getirenlermiş, onlara oy vermeyenlerde ya pkklı ya fetöcü yada hainmiş, Hadi buyrun kim neymiş görün şimdi
Ne diyelim? Bravo Melih Bey mi diyelim.
noldu 30 milyon milyar dolar pompalıyordun melih
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