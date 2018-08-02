Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Melih Gökçek, yeni bir Twitter hesabı açtığını takipçilerine duyurdu.

'5 DAKİKA İÇİNDE BAŞLIYORUM'

Melih Gökçek yaptığı açılamada, 'Bana cevap yazan arkadaşlara ikinci hesabım @MELHGOKCEK062 adresinden cevap vereceğim. Dileyenler oradan yorum ve söylemlerine cevaplarımı takip edebilirler. 5 dakika içinde cevaplara başlıyorum...' ifadelerini kullandı. Gökçek'in tweeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Gökçek'in yeni hesap açmasına bazı sosyal medya kullanıcıları böyle tepki gösterdi:





