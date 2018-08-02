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Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni bir Twitter hesabı açtığını takipçilerine duyurdu.

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Melih Gökçek, yeni bir Twitter hesabı açtığını takipçilerine duyurdu.

gökeçk

'5 DAKİKA İÇİNDE BAŞLIYORUM'

Melih Gökçek yaptığı açılamada, 'Bana cevap yazan arkadaşlara ikinci hesabım @MELHGOKCEK062 adresinden cevap vereceğim. Dileyenler oradan yorum ve söylemlerine cevaplarımı takip edebilirler. 5 dakika içinde cevaplara başlıyorum...' ifadelerini kullandı. Gökçek'in tweeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Gökçek'in yeni hesap açmasına bazı sosyal medya kullanıcıları böyle tepki gösterdi:

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yahuu Bu Adam 404 Gibi Yapıştı Ankara'ya , Kardeşim Emekli Oldun Al Kucağına Torunlarını Sev, Ankara Rahat Bir Nefes Alsın..!!!
fişkiyeye oturttular adami hala 9 canli :)))
bu adam fetönün geride kalan kalıntılarından birisi yazın bir kenara
ne yapsın ... işsizlik zor ... en kolay bilgi haberleşme ağı normal değil şifreli yazişmalar
çok lazımdın
memleketine giitsin birazda ANTEPe hizmet etsin hemşerileri 4gözle bekliyo onu ...
boş adam
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