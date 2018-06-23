Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in, Twitter'dan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara’daki mitingi hakkında kişi hesaplaması yapması çok konuşuluşmuştu. Gökçek bu kez de CHP’nin İstanbul'daki mitingi ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ALANIN FOTOĞRAFLARINI VE KROKİSİNİ PAYLAŞTI



Miting alanında yaklaşık 500 bin kişinin olduğunu söyleyen Gökçek yine iddiasını alanın fotoğrafları ve krokileri ile açıklamaya çalıştı.

"PALAVRACI İŞ BAŞINDA"



Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Gökçek, "Bana birileri laf atıyor. 'Hadi Melih dün Ankara'yı hesap ettin bugün İstanbul'u hesap ette görelim..' Kırar mıyım sizi dostlar. Ne dedi mitingin başında Muharrem İnce , 'Beş milyon kişi beş. Bu bir rekor' Palavracı iş başında.." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:



1️⃣BANA BİRİLERİ LAF ATIYOR.

“HADİ MELİH DÜN ANKARA’YI HESAP ETTİN.

BUGÜN İSTANBUL’U HESAP ETTE GÖRELİM..”

KIRARMIYIM SİZİ DOSTLAR????

NE DEDİ MİTİNGİN BAŞINDA MUHARREM İNCE; “BEŞ MİLYON KİŞİ BEŞ.BU BİR REKOR”.

PALAVRACI İŞ BAŞINDA...

SÖZCÜ MANŞETİ;

“İNCE MİLYONLARA SESLENİYOR”. pic.twitter.com/Kks2ospvuf — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

2️⃣YA MUHARREM KARDEŞİM..

SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 3.426.602 OY ALDIN.

SENİN PALAVRAYA GÖRE

SANA OY VERENLERİN HEPSİ MEYDANA GELDİ, AYRICA 1.600.000 DAHA GELDİ...

ETTİ 5.000.000...

GEL BERABER HESAP YAPALIM... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

3️⃣BAKIN MİTİNG YAPILAN ALAN BURASI⤵️ pic.twitter.com/KcXjDl9eHl — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

4️⃣MİTİNG ALANININ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR ÖLÇÜLERİYLE VERELİM????

520X222=115.440 metrekare

METREKAREDE 3 KİŞİ;

115.440 X 3 = 346.320 KİŞİ.

100.000’DE İÇERİ GİREMEDİ;

346.320+100.000=446.320

53.680’DE BENDEN SİZE KIYAK,

NE YAPTI: 500.000

PAYAVRACI MUHARREM BEŞYÜZ BİNİ YAPTI 5 MİLYON. pic.twitter.com/l5lqzm3Ta6 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

5️⃣SN İNCE’NİN HAKKINI VERMEK LAZIM.

50.000’LİK ANKARA MİTİNGİNE 2 MİLYON DİYORDU.

YANİ 40 KAT PALAVRA.



AMA İSTANBULDA BU ORANI DÜŞÜRDÜ.

500.000’LİK MİTİNGİ 5 MİLYON DİYEREK 10 KAT PALAVRAYLA BAĞLADI.



DİYECEKSİNİZ 40 KAT PALAVRAYI 10 KATA DÜŞÜRDÜ.

TAMAM ALKIŞI HAKETTİ???????? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

6️⃣ARKADAŞ 500.000 LAFIMI GERİ ALIYORUM...

RAKAMI 400.000’E İNDİRİYORUM.

BİRAZ ÖNCE BU FOTOĞRAFI NTV’DEN TELEVİZYONDAN ÇEKTİM.

MİTİNGİN SON DAKİKALARINI GÖSTERİYOR...ALAN BOŞALMIŞ...

DİKKATLE BAKINIZ...ARKA SOL TARAF BOŞ...

ALDINIZ MI CEVABI???????????? pic.twitter.com/E3oj3PpGc1 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

7️⃣BİR ARKADAŞ

500.000’LİK MİTİNGE,

5 MİLYON KİŞİ

DENMESİNİN NEDENİNİ

ŞÖYLE ANLATMIŞ... pic.twitter.com/Y1WJ64jpss — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

8️⃣BİLİYORSUNUZ CHP’NİN İÇİNDE ARKADAŞLARIMIZ VAR.

BİRİSİ BENİ ARADI...

DEDİ Kİ; “BAŞKANIM CHP/HDP İŞBİRLİĞİ KANIMA DOKUNUYOR.ATATÜRK KALKSA BU İHANETİ YAPANLARI PARTİDEN ATAR.

BU YÜZDEN BU MİTİNGE İSTANBUL DIŞINDAN GELENLERİN LİSTESİNİ YOLLUYORUM.LÜTFEN TWİTTERDAN YAYINLA” pic.twitter.com/NUAFB02HTB — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

9️⃣ÜŞENMEDİM SAYDIM...????

TAM 96.777 KİŞİ TÜRKİYE’NİN DÖRTBİR TARAFINDAN TOPLAMIŞLAR...????

BÜTÜN TÜRKİYEYİ TOPLADILAR, 500.000 KİŞİ OLMADI...????????

TEK KELİME İLE CHP İSTANBUL MİTİNGİ FİYASKO...???? pic.twitter.com/UbTWegLQhg — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018

????SAĞOLSUN ARKADAŞLAR DIŞARDAN TAKFİYE????

BAZI OTOBÜSLERİN FOTOLARINI GÖNDERMİŞLER..????????????



MUHARREM BEY KARDEŞİM TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ????????????



BAKBANA ARKAYI DÖRTLİYEMİŞSİN????????????

NTV’NİN SANA GAREZİ Mİ VAR?BAKSANA ARKA TARAF BOŞ...???????????? pic.twitter.com/GVik7niwfM — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018



