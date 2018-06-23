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Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul mitingindeki alanda 500 bin kişinin olduğuğunu söyleyen Gökçek, iddialarını CHP’nin Ankara mitingi için yaptığı gibi alanın fotoğrafları ve krokileri ile kanıtlamaya çalıştı.

Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in, Twitter'dan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara’daki mitingi hakkında kişi hesaplaması yapması çok konuşuluşmuştu. Gökçek bu kez de CHP’nin İstanbul'daki mitingi ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ALANIN FOTOĞRAFLARINI VE KROKİSİNİ PAYLAŞTI

Miting alanında yaklaşık 500 bin kişinin olduğunu söyleyen Gökçek yine iddiasını alanın fotoğrafları ve krokileri ile açıklamaya çalıştı.

"PALAVRACI İŞ BAŞINDA"

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Gökçek, "Bana birileri laf atıyor. 'Hadi Melih dün Ankara'yı hesap ettin bugün İstanbul'u hesap ette görelim..' Kırar mıyım sizi dostlar. Ne dedi mitingin başında Muharrem İnce , 'Beş milyon kişi beş. Bu bir rekor' Palavracı iş başında.." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:


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Melih Gökçek muharrem ince CHP istanbul mitingi Ankara mitingi Twitter

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