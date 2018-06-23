Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in, Twitter'dan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara’daki mitingi hakkında kişi hesaplaması yapması çok konuşuluşmuştu. Gökçek bu kez de CHP’nin İstanbul'daki mitingi ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
ALANIN FOTOĞRAFLARINI VE KROKİSİNİ PAYLAŞTI
Miting alanında yaklaşık 500 bin kişinin olduğunu söyleyen Gökçek yine iddiasını alanın fotoğrafları ve krokileri ile açıklamaya çalıştı.
"PALAVRACI İŞ BAŞINDA"
Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Gökçek, "Bana birileri laf atıyor. 'Hadi Melih dün Ankara'yı hesap ettin bugün İstanbul'u hesap ette görelim..' Kırar mıyım sizi dostlar. Ne dedi mitingin başında Muharrem İnce , 'Beş milyon kişi beş. Bu bir rekor' Palavracı iş başında.." ifadelerini kullandı.
İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:
1️⃣BANA BİRİLERİ LAF ATIYOR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
“HADİ MELİH DÜN ANKARA’YI HESAP ETTİN.
BUGÜN İSTANBUL’U HESAP ETTE GÖRELİM..”
KIRARMIYIM SİZİ DOSTLAR????
NE DEDİ MİTİNGİN BAŞINDA MUHARREM İNCE; “BEŞ MİLYON KİŞİ BEŞ.BU BİR REKOR”.
PALAVRACI İŞ BAŞINDA...
SÖZCÜ MANŞETİ;
“İNCE MİLYONLARA SESLENİYOR”. pic.twitter.com/Kks2ospvuf
2️⃣YA MUHARREM KARDEŞİM..— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 3.426.602 OY ALDIN.
SENİN PALAVRAYA GÖRE
SANA OY VERENLERİN HEPSİ MEYDANA GELDİ, AYRICA 1.600.000 DAHA GELDİ...
ETTİ 5.000.000...
GEL BERABER HESAP YAPALIM...
3️⃣BAKIN MİTİNG YAPILAN ALAN BURASI⤵️ pic.twitter.com/KcXjDl9eHl— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
4️⃣MİTİNG ALANININ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR ÖLÇÜLERİYLE VERELİM????— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
520X222=115.440 metrekare
METREKAREDE 3 KİŞİ;
115.440 X 3 = 346.320 KİŞİ.
100.000’DE İÇERİ GİREMEDİ;
346.320+100.000=446.320
53.680’DE BENDEN SİZE KIYAK,
NE YAPTI: 500.000
PAYAVRACI MUHARREM BEŞYÜZ BİNİ YAPTI 5 MİLYON. pic.twitter.com/l5lqzm3Ta6
5️⃣SN İNCE’NİN HAKKINI VERMEK LAZIM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
50.000’LİK ANKARA MİTİNGİNE 2 MİLYON DİYORDU.
YANİ 40 KAT PALAVRA.
AMA İSTANBULDA BU ORANI DÜŞÜRDÜ.
500.000’LİK MİTİNGİ 5 MİLYON DİYEREK 10 KAT PALAVRAYLA BAĞLADI.
DİYECEKSİNİZ 40 KAT PALAVRAYI 10 KATA DÜŞÜRDÜ.
TAMAM ALKIŞI HAKETTİ????????
6️⃣ARKADAŞ 500.000 LAFIMI GERİ ALIYORUM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
RAKAMI 400.000’E İNDİRİYORUM.
BİRAZ ÖNCE BU FOTOĞRAFI NTV’DEN TELEVİZYONDAN ÇEKTİM.
MİTİNGİN SON DAKİKALARINI GÖSTERİYOR...ALAN BOŞALMIŞ...
DİKKATLE BAKINIZ...ARKA SOL TARAF BOŞ...
ALDINIZ MI CEVABI???????????? pic.twitter.com/E3oj3PpGc1
7️⃣BİR ARKADAŞ— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
500.000’LİK MİTİNGE,
5 MİLYON KİŞİ
DENMESİNİN NEDENİNİ
ŞÖYLE ANLATMIŞ... pic.twitter.com/Y1WJ64jpss
8️⃣BİLİYORSUNUZ CHP’NİN İÇİNDE ARKADAŞLARIMIZ VAR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
BİRİSİ BENİ ARADI...
DEDİ Kİ; “BAŞKANIM CHP/HDP İŞBİRLİĞİ KANIMA DOKUNUYOR.ATATÜRK KALKSA BU İHANETİ YAPANLARI PARTİDEN ATAR.
BU YÜZDEN BU MİTİNGE İSTANBUL DIŞINDAN GELENLERİN LİSTESİNİ YOLLUYORUM.LÜTFEN TWİTTERDAN YAYINLA” pic.twitter.com/NUAFB02HTB
9️⃣ÜŞENMEDİM SAYDIM...????— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
TAM 96.777 KİŞİ TÜRKİYE’NİN DÖRTBİR TARAFINDAN TOPLAMIŞLAR...????
BÜTÜN TÜRKİYEYİ TOPLADILAR, 500.000 KİŞİ OLMADI...????????
TEK KELİME İLE CHP İSTANBUL MİTİNGİ FİYASKO...???? pic.twitter.com/UbTWegLQhg
????SAĞOLSUN ARKADAŞLAR DIŞARDAN TAKFİYE????— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Haziran 2018
BAZI OTOBÜSLERİN FOTOLARINI GÖNDERMİŞLER..????????????
MUHARREM BEY KARDEŞİM TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ????????????
BAKBANA ARKAYI DÖRTLİYEMİŞSİN????????????
NTV’NİN SANA GAREZİ Mİ VAR?BAKSANA ARKA TARAF BOŞ...???????????? pic.twitter.com/GVik7niwfM
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