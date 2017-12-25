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Melih Gökçek'in en yakınındaydı! Görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 20:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminden kalan ve özel güvenlikçilerin bağlı bulunduğu birim olan ANFA’nın Genel Müdürü Ramazan Arslan’ı görevden aldı. Arslan’ın yerine Orhan Kaya getirildi.

Melih Gökçek'in en yakınındaydı! Görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerden biri olan ANFA'nın yeni Genel Müdürü Orhan Kaya, Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Meclis üyesi olarak da görev yapmıştı. Halef- selef Genel Müdürler arasında devir teslim töreni de yapıldı ve Kaya görevine başladı.

Arslan da, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Arslan, paylaştığı mesajında "Bugün itibariyle Anfa Altinpark ve Anfa Guvenlik'te sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım.Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin.. Ayrıca Tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum..Benim de varsa bi hakkım helal olsun." ifadelerini kullandı.

ANFA, hafriyat sahaları ile Büyükşehir'e bağlı tüm parkların işletmesini yürütüyor ve güvenlik hizmeti de veriyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cok sukur ya sonunda kurtulduk su adamdan. allah senden razi olsun baskan
SAYIN RAMAZAN ARSLAN AKTİF OLARAK İKTİDAR PARTİSİNDE ÜYEDİR İLÇE DE YÖNETİMDEDİR YOLU AÇIK OLSUN BİZZAT ESKİ MÜSTAFİ BELEDİYE BAŞKANIN ŞEHZADE OĞLU OSMANIN EN YAKIN DAVA KASA MASA ORGANİZASYON ARKADAŞIDIR ÖZELLİKLE HAFRİYAT VE OTOPARKLAR İŞİNDE UZMANDIR KENDİSİ ÇAKMA İHALELER KONUSUNDA GENEL MÜDÜR OLARAK ANFA DA HASAN HÜSEYİN CEYLAN FAMİLYASI YEĞENLERİ TARAFINDAN STAJ YAPTIRILMIŞ OLUP SONRADAN ELİNE SU DÖKÜLEMEZ KIVAMA GETİRİLMİŞTİR. EH NE DİYELİM YENİ MÜDÜR ORHAN KAYA BEY E KOLAY GELSİN EPEY YOLU UZUN BİZ ONU MEŞGUL ETMEYELİM BAKALIM NASIL İCRADA BULUNACAK DERİN GÜÇLERE KARŞI
gSORUŞTURMA BEKLIYORUZZ GÖKCEKE
para artık belediyeye akacak demektir. o harfiyat olayı adamı ipe götürü normalde.... ama normal..
halkın iradesini hiçe sayarak seçilmiş başkanı görevden alanlar günü gelince halkta onları görevden alacaktır
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