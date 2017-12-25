Melih Gökçek'in en yakınındaydı! Görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerden biri olan ANFA'nın yeni Genel Müdürü Orhan Kaya, Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Meclis üyesi olarak da görev yapmıştı. Halef- selef Genel Müdürler arasında devir teslim töreni de yapıldı ve Kaya görevine başladı.

Arslan da, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Arslan, paylaştığı mesajında "Bugün itibariyle Anfa Altinpark ve Anfa Guvenlik'te sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım.Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin.. Ayrıca Tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum..Benim de varsa bi hakkım helal olsun." ifadelerini kullandı.

ANFA, hafriyat sahaları ile Büyükşehir'e bağlı tüm parkların işletmesini yürütüyor ve güvenlik hizmeti de veriyor.