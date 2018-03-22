Melike Hatun Camisi'nde Regaip Kandili programı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir gecelerinin esasında bunlar kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecelerdir." dedi.

Regaip Kandili dolayısıyla Melike Hatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Program, akşam namazı sonrası Suriyeli Hafız Mutasem Bllah Alasali'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına, Hz. Muhammed'in, "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" duası ile başlayarak, Müslümanların mübarek geceleri değerlendirmesinin önemine işaret etti.

Erbaş, "Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir gecelerinin esasında bunlar kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecelerdir. Cuma gecesi, cuma günü bayram günleri, bütün bunlar müminlerin değerlendirmesi gereken gün ve gecelerdir." diye konuştu.

Müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip isminin verildiğini belirten Erbaş, "Peygamber efendimizin bize öğretmiş dualarla ve yapmamız gereken ibadetler ile bu geceyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mübarek zamanları, gün ve geceleri fırsat bilerek ibadet, dua ve tövbe ekseninde hayatımızı muhasebe etmeli adeta yeniden inşa etmeliyiz." dedi.