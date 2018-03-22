Melike Hatun Camisi'nde Regaip Kandili programı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir gecelerinin esasında bunlar kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecelerdir." dedi.
Regaip Kandili dolayısıyla Melike Hatun Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Program, akşam namazı sonrası Suriyeli Hafız Mutasem Bllah Alasali'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına, Hz. Muhammed'in, "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" duası ile başlayarak, Müslümanların mübarek geceleri değerlendirmesinin önemine işaret etti.
Erbaş, "Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir gecelerinin esasında bunlar kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecelerdir. Cuma gecesi, cuma günü bayram günleri, bütün bunlar müminlerin değerlendirmesi gereken gün ve gecelerdir." diye konuştu.
Müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip isminin verildiğini belirten Erbaş, "Peygamber efendimizin bize öğretmiş dualarla ve yapmamız gereken ibadetler ile bu geceyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mübarek zamanları, gün ve geceleri fırsat bilerek ibadet, dua ve tövbe ekseninde hayatımızı muhasebe etmeli adeta yeniden inşa etmeliyiz." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mübarek gün ve gecelerin müslümanları ruhen tazelediğini ifade etti.
Regaip Kandilinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini anlatan Erbaş, "Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, 5 gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep'in ilk gecesi. Yani bu gece. Recep ayının ilk cuma gecesi. Peygamber efendimiz bu geceye işaret ediyor." ifadesini kullandı.
Tövbe ile ilgili ayet ve hadisleri dile getiren Erbaş, "Estağfurullah şeklinde Allah'tan günahlarımızın bağışlanmasını istemeliyiz. 'Bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatasından dönendir.' buyuruyor Peygamber efendimiz. Buna biz ise tövbe, istiğfar diyoruz. Unutmayalım, hatasız kul olmaz ama günahta ısrar etmemeliyiz. Günah işlediği zaman bir kul tövbe edecek, istiğfar edecek ve o tövbesini tutacak." şeklinde konuştu.
Program sonrasında cami cemaatine Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kandil lokumu dağıtıldı.
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