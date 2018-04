Melikgazi Belediye Meclisinde 35 madde görüşüldü

Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağan toplantısı 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.00 ‘ da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilerek; 2017 yılına ait bir yıllık idare Faaliyet Raporunu görüşerek oy birliği ile onayladı.

Meclis Toplantısı öncesi Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince 5 ayrı bölgede yapılan İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında birinci olan 5 öğrenci İstiklal Marşını ezbere okuyarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldular ve tüm salondakiler bu anı ayakta alkışlayarak tebrik ettiler.

Meclis Toplantısında ayrıca Kayseri Alzheimer Dernek Başkanı Dr. Hatice Kübra Şirin tarafından dernek çalışmaları ve hastalığı hakkında vermiş olduğu sunum ile devam etti.

Meclis gündeminde yer alan ve Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ile İmar, Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyon Üyelerin seçimi gerçekleştirildi. 2017-2018 dönemi Meclis Komisyonlarında görev alan Belediye Meclis Üyelerine belediye çalışmalarına katkılarından, emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir yıl süre ile yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek ‘Belediye Meclisi çok yönlü bir belediyedir. Bugün hem İstiklal Marşımızı ezbere okuyan çocuklarımızı dinledik. Hem de sivil bir toplum örgütü olan Kayseri Alzheimer Derneğimizin bir sunumu ile bilgilendirildik. Bu Melikgazi Meclisinin çok yönlü ve halkın bir meclis olmasının bir göstergesidir. Bu günün yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile 2018-2019 yılı çalışmamız şekillenecektir. Örnek ve referans belediye yatırımları 2018 yılında artırılarak devam ettirilecektir‘ dedi.

MHP grubu adına söz alan İrfan Dursun Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için, kamu menfaati yarına her türlü hizmet ve çalışmaya destek verdiklerini ve bundan sonrada vereceklerini ve Melikgazi’nin faydası, gelişimi ve büyümesi için her projede var olacaklarını söyledi.

AK Parti Grubu adına söz alan Serdar Altuntuğ ise, hizmet ve yatırım alanları her geçen gün büyüyen ve genişleyen bu oranda da nüfusu artan belediyenin yine örnek çalışmalar sergileyeceğini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 19 yıldır yapılan Sayıştay ve mülkiye denetimlerinde en ufak bir yanlışlığın olmamasından mutlu olduklarını, meclis kararlarında hep oy birliği ile karar alınmasının Melikgazi‘yi örnek ve referans belediye yaptığını sözlerine ekledi.

Yapılan Meclis Toplantısında gündem de 11’si ek olmak üzere toplam 35 madde görüşüldü. 21 madde ilgili komisyonlara havale edilirken, 14 madde tek tek oylanarak karara bağlandı.