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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden Çanakkale Zaferi etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi kutlamaları çerçevesinde, Çocuk Meclisinin Tiyatro Salonunda içeriği dolu bir etkinlik gerçekleştirileceğini ve programa herkesin davetli olduğunu bildirdi.Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma programında, Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibinin gösteri de bulunacağını ve Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak slayt gösterisinin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Tiyatro Oyuncuların yer aldığı tiyatro eserinin de sahneleneceğini söylediSosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem veriyoruz.Sadece yol, kaldırım, park ya da imar planı yapan bir belediye olmadıklarını sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:“İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif söylemişti: ”Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diye, işte öyle bir dönemden geçip “Çanakkale gezilmez” diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden Çanakkale Zaferi etkinliği

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi kutlamaları çerçevesinde, Çocuk Meclisinin Tiyatro Salonunda içeriği dolu bir etkinlik gerçekleştirileceğini ve programa herkesin davetli olduğunu bildirdi.

Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma programında, Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibinin gösteri de bulunacağını ve Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak slayt gösterisinin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Tiyatro Oyuncuların yer aldığı tiyatro eserinin de sahneleneceğini söyledi
Sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem veriyoruz.

Sadece yol, kaldırım, park ya da imar planı yapan bir belediye olmadıklarını sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif söylemişti: ”Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diye, işte öyle bir dönemden geçip “Çanakkale gezilmez” diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Asıl olan ecdadımıza layık olmaktır. Hür yaşamaya, ülkemize sahip olmaya, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza önem vermemiz gerekir. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile bizler bu ülkeyi emanet eden şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu duygu, düşünceler ile donatılan sevgili yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Bu tür etkinlikler ile de birey olarak sosyalleşmek ve kültürlerini zenginleştirmek istiyoruz. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına halkımız davetlidir.”

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