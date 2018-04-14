HABER

Melikgazi’de 10 günde 475 litre atık yağ toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak başlattıkları, 5 litre atık yağ getirene 1 litre bulaşık deterjanı kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.Kampanyaya ev kadınlarının daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Büyükkılıç, 10 gün içinde 475 litre atık yağın toplandığını ifade etti.

Melikgazi’de 10 günde 475 litre atık yağ toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak başlattıkları, 5 litre atık yağ getirene 1 litre bulaşık deterjanı kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kampanyaya ev kadınlarının daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Büyükkılıç, 10 gün içinde 475 litre atık yağın toplandığını ifade etti. Geri kazanılan atık yemek yağlarından biyo-dizel üretildiğini hatırlatan Büyükkılıç, vatandaşın çevre bilincindeki olumlu dönüşümden de memnun olduklarını dile getirdi. Büyükkılıç sözlerini şöyle tamamladı:
“Geri dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılı iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendirmeyi kampanyalar ile desteklemek istiyoruz. Bu neden ile 1 Nisan 2018 gününden itibaren 5 litre atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı başattık.. Sadece 10 gün içinde 475 litre yağ toplanılmıştır.”

Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.