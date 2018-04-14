Melikgazi’de 10 günde 475 litre atık yağ toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak başlattıkları, 5 litre atık yağ getirene 1 litre bulaşık deterjanı kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kampanyaya ev kadınlarının daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Büyükkılıç, 10 gün içinde 475 litre atık yağın toplandığını ifade etti. Geri kazanılan atık yemek yağlarından biyo-dizel üretildiğini hatırlatan Büyükkılıç, vatandaşın çevre bilincindeki olumlu dönüşümden de memnun olduklarını dile getirdi. Büyükkılıç sözlerini şöyle tamamladı:

“Geri dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılı iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendirmeyi kampanyalar ile desteklemek istiyoruz. Bu neden ile 1 Nisan 2018 gününden itibaren 5 litre atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı başattık.. Sadece 10 gün içinde 475 litre yağ toplanılmıştır.”