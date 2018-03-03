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Melikgazi’de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin 150 ayrı noktasına bırakılan evsel tekstil atıkları toplama kutuları ile atık ve deforme olmuş tekstilleri toplayarak geri dönüşüme kazandıracaklarını söyledi.Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm ile atıkların toplayarak ekonomiye kazandırılması çalışmalarından dolayı büyük takdir topladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen modern belediyecilik takdir toplamaktadır.

Melikgazi’de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası başlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin 150 ayrı noktasına bırakılan evsel tekstil atıkları toplama kutuları ile atık ve deforme olmuş tekstilleri toplayarak geri dönüşüme kazandıracaklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm ile atıkların toplayarak ekonomiye kazandırılması çalışmalarından dolayı büyük takdir topladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen modern belediyecilik takdir toplamaktadır. Atık kâğıtların toplanması ile başlayan kampanyanın bugün 12 ayrı atık toplanması ile hem toplanan atıkların hammadde olarak geri kullanımına dolayısı ile ekonomiye katkı sağlamaktadır. Şehrin 150 ayrı noktasına yerleştirilen kutular ile bundan böyle evsel giyim ve tekstil atıklarını toplayan bunların tekrar iplik, elyaf ve ısı yalıtım gibi ara ürünlerin yapımında kullanılmasını sağlayacağız “ dedi.

Tekstil atıklarını çöplüklere gitmeden bu kutularda toplanılmasını sağlayacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, toplanan tekstil atıklarını geri dönüşüm de küçük paramparça ayrılarak ip, elyaf, ısı yalıtım maddesi, oto lastik dolgu maddesi ve en önemlisi yakıt olarak tekrar kullanımına imkan tanınacağına kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, bu çalışma ile hem çevre ve doğa kirliliğinin önleneceği, geri dönüşüm ile hammadde üretimi yapılacağını sonuçta ekonomiye katı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Melikgazi’de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası başlatıldı

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