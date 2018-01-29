Melikgazi'de sokak hayvanlarına gıda desteği

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, soğuk geçen kış şartları nedeniyle ilçede bulunan sokak hayvanlarına gıda desteği sağlandığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek bırakıldığını söyledi. Büyükkılıç, "Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve darı gibi yemler verilmektedir" dedi.

Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını belirten Büyükkılıç, bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini, çünkü bu tür alışkanlıkların ileriki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

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