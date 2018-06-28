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Melody Gardot "25. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Caz sanatçısı Melody Gardot: - "Sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak farklı bir ülkeden geliyorum ve her şeyde müzik duyuyorum" - "Orkestra bir araya gelip sesleri kontrol ederken de İstanbul'u izliyor ve o devasa orkestrayı dinliyormuş gibi hissettim. Muhteşemdi ve gerçekten ilham vericiydi"

İSTANBUL (AA) - ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot, "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında Volkswagen Arena'da konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalde sahne alan 33 yaşındaki sanatçı, İstanbul'a uzun süre önce geldiğini ve mutlu olduğunu belirterek, arada geçen zamanda büyük değişimler yaşanmış olduğunu dile getirdi.

Gardot, sabah erken saatlerde camilerde okunan ezanı duymaktan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bu bana senfoniyi hatırlattı. Aranızdan biri ezan okuyabilir mi? Sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak farklı bir ülkeden geliyorum ve her şeyde müzik duyuyorum. Başından sonuna kadar yemek yapmak da bir çeşit müzik benim için." diye konuştu.

Sabah erken uyandığında duyduğu ezanın çok güzel olduğunu ve melodisinden oldukça etkilendiğini kaydeden sanatçı, "Orkestra bir araya gelip sesleri kontrol ederken de İstanbul'u izliyor ve o devasa orkestrayı dinliyormuş gibi hissettim. Sabah o kadar erkendi ki bir yandan da köpekler havlıyordu. Muhteşemdi ve gerçekten ilham vericiydi." diye konuştu.

Başarılı sanatçı piyano ve gitar çaldığı konserde, "The Rain", "Goodbye", "Our Love is Easy", "So Long", "If the Stars Were Mine", "Preacher Man" ve "Morning Sun" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Melody Gardot'a sahnede Charles Staab, Mitchell Long, Sam Minaie ve Artyom Manukyan'dan oluşan orkestra eşlik etti.

UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirileceği duyurulan konser, kötü hava koşulları nedeniyle Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Festival kapsamında yarın akşam Zorlu PSM'de Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter aynı sahneyi paylaşacak.

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İKSV konser Melody Gardot

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