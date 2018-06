Başarılı sanatçı piyano ve gitar çaldığı konserde, "The Rain", "Goodbye", "Our Love is Easy", "So Long", "If the Stars Were Mine", "Preacher Man" ve "Morning Sun" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Melody Gardot'a sahnede Charles Staab, Mitchell Long, Sam Minaie ve Artyom Manukyan'dan oluşan orkestra eşlik etti.

UNIQ Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirileceği duyurulan konser, kötü hava koşulları nedeniyle Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Festival kapsamında yarın akşam Zorlu PSM'de Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter aynı sahneyi paylaşacak.