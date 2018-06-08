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MELTEM DEMİRÖREN OKTAY: NURLAR İÇİNDE YATSIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Meltem Demirören Oktay'ın açıklaması
-Detaylar

08.06.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180608066

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