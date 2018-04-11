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"Mem u Zin" tiyatro oyunu Türkçe ve Kürtçe sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Siirt'te, Kürt şair ve mutasavvıf Ahmedi Hani'nin "Mem u Zin" adlı eserinden esinlenerek hazırlanan, Türkçe ve Kürtçe oynanan oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı - Pervari Belediye Başkanı Özcan: - "Amacımız bölgedeki terör algısını kırmak, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir"

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan "Mem u Zin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Siirt Kültür Merkezi'nde, Kürt şair ve mutasavvıf Ahmedi Hani'nin "Mem u Zin" adlı eserinden esinlenerek hazırlanan, Türkçe ve Kürtçe oynanan oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Aralarında doktor, öğretmen, esnaf, köy muhtarı ve farklı meslek grubundan kişilerin rol aldığı oyunda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin terörle değil kültürel ve sanatsal etkinliklerle anılması gerektiğini söyledi.

Salonun izleyicilere yetmediğini ve bu nedenle çok sayıda izleyicinin oyunu ayakta izlemek durumunda kaldığını belirten Özcan, "Amacımız bölgedeki terör algısını kırmak, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir." dedi.

İlçeyi belediye hizmetleriyle en iyi şekilde buluşturduklarını dile getiren Özcan, şimdi de kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha fazla zaman harcama şansı elde ettiklerini anlattı.

Özcan, oyunun el birliğiyle ortaya çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Esnaf, işçi, doktor, öğretmen ve birçok meslek grubundan kişilerin bir araya gelmesiyle bu oyun ekibi oluştu. İzleyicilere anlamlı ve güzel bir mesaj verdik. Ahmedi Hani'nin Mem u Zin adlı ölümsüz eserini bu oyun aracılığıyla sahnelememiz ile ayrı bir mutluluk duyduk."

Oyunun yönetmenliğini yapan Pervari Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Kenan Özcan da 35 kişilik ekip ile 3 ay süren hazırlığın sonunda 17 perdelik oyunu sahnelediklerini söyledi.

"İlçemizdeki sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmaları daha da geliştirmek için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Evrensel mesajlar içeren bu oyunu günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz anda sergilediğimizi düşünüyorum." diyen Özcan, seyircilerden gelen tepkiler ile mutlu olduklarını aktardı.

İlçede 3 yıldır görev yapan doktor Emrah Coşkun ise bu oyun için ilk teklifi aldığında şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Oyunun en iyi şekilde sahnelenmesi için amca rolü ile elinden geldiğini yapmaya çalıştığını dile getiren Coşkun, "Arkadaşlar çok emek verdi ve ortaya güzel bir çalışma ortaya çıktı. Belediye Başkanımızın çok destekleri oldu. Oyun ile ilgili vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

Oyunda yer alan öğretmen Fatma Yabatu da bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan Şükrü Uras, oyun ile güzel mesajlar verildiğini belirterek, "Ülkemizdeki bu kültür farklılığı aslında hepimizin ortak zenginliğidir. Bölge halkı, terörün bıraktığı olumsuz etkileri kültür ve sanat etkinlikleriyle gidermeye çalışıyor. Oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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Ahmed-i Hani Mem u Zin Pervari Belediyesi Siirt tiyatro

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