Meme kanseri erkek hastadan ameliyatla kitle alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, erkeklerde 150 binde bir görülen meme kanserine yakalanan emekli İlyas Karadağ'ın (58) sol memesindeki kitle, 2 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Bir süredir göğsündeki şişlik ve ağrılardan şikayetçi olan İlyas Karadağ, ağrıların dayanılmaz hale gelmesi üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü tarafından muayene edilen ve meme kanseri teşhisi konularak, acil ameliyat olması gerektiği aktarılan İlyas Karadağ, ilk aşamada ameliyat olmayacağını söyledi. Karadağ, bir süre sonra ağrılarının şiddetlenmesi nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. İlyas Karadağ, geçen hafta 2 saatlik operasyonla hastalıktan kurtarıldı.

'SOL MEMEDEKİ KİTLEYİ ÇIKARDIK'

İlyas Karadağ'ın sol memesindeki ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktaran Op. Dr. Murat Hüyüklü, yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi koyulduğunu anlattı. Tedavi ve süreçle ilgili bilgi veren Hüyüklü, "İlyas Bey, sol memede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuştu polikliniğimize. Yapılan tetkiklerde sol memede sıvı birikimi ve kitle saptanması üzerine hastayı çok ertelemeden operasyon kararı alıp ameliyat öncesi tetkiklerini tamamladık. Ameliyat sonrası saptadığımız sol memedeki kitleyi çıkarttık. Hastamıza meme kanseri teşhisi kondu. Gayet başarılı şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve ameliyat sonrası gereken tetkik ve tedavileri tamamladıktan sonra şu anda da şifayla taburcu eder vaziyete getirdik" diye konuştu.