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Meme kanseri hastalarının bazıları için kemoterapiye gerek kalmayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Meme kanseri hastalarının bazıları için kemoterapiye gerek kalmayabilir

CHICAGO (AA) - ABD'de yürütülen bir araştırma, meme kanseri hastalardan bazılarının kemoterapiye gerek kalmadan tedavi görebileceğini ortaya çıkardı.

ABD'de yürütülen kapsamlı araştırmada meme kanserinin ilk evrelerindeki 10 binden fazla hastaya kanserin tekrarlama riskini ölçen genetik bir test yapıldı. Testten düşük puan alanların kemoterapi tedavisine gerek olmadığı, yüksek puan alanların ise kemoterapi tedavisi görmesi gerektiği belirtildi.

Araştırmada tümörler üzerinde yapılan gen testlerinin sonuçlarına göre, kemoterapiye gerek olmayan hastalara sadece östrojen hormonunu engelleyen bir ilaç verilerek tedavilerine devam edilebileceği belirtildi.

Araştırma ekibinden Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi uzmanı Dr. Ingrid A. Mayer, yaptığı açıklamada, araştırma sonucuna göre, çok sayıda hastanın kendilerine fayda sağlamayacak toksik bir tedaviye maruz kalmadan da tedavi edilebileceğini söyledi.

Mayer, araştırmanın tedavinin standardını değiştirdiği için önemli olduğunu ifade etti.

Genellikle ameliyatla alınan tümörün yayılmasını ya da geri dönmesini önlemek için yapılan kemoterapinin hastalarda kusma ve saç kaybı gibi yan etkileri olduğu biliniyor.

Araştırmanın sonuçları "New England Medicine" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma gen Meme kanseri tedavi

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