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"Memleketin en acil ihtiyacı yeni bir anayasadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz: - "Bu memleketin en acil ihtiyacı yeni bir anayasadır. Yeni bir anayasa yapılması sürecinde aktif rol üstleneceğiz"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu memleketin en acil ihtiyacı yeni bir anayasadır. Yeni bir anayasa yapılması sürecinde aktif rol üstleneceğiz." dedi.

Yavuz, Van'daki bir düğün salonunda düzenlenen, partisinin 27. Dönem Van Milletvekili Aday Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, "Önce insan, önce adalet" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kainatın yaradılış gayesinin insan olduğunu, medeniyetlerin de insan ölümlerinin olmadığı yerde var olduğunu anlatan Yavuz, "İnsan ölümlerinin kolaylaştığı yerde devletin, siyasetin, hakkın ve hakkaniyetin kıymeti olmaz. İşte HÜDA PAR'ın siyasetteki hedefi budur. Akan kanı durdurmaktan daha büyük bir siyaset bilmiyoruz." diye konuştu.

Yavuz, parti olarak adaleti esas alan bir politika izleyeceklerini ifade ederek, "Gençlerin eline silah veren dostumuz değildir. Dolayısıyla kanı, ölümü ve kini netice veren bir siyaset anlayışını reddediyoruz. Çocuklarımızın eline silah değil, bir eline kalem, bir eline kitap verelim. Yazsınlar, okusunlar, memleketlerindeki siyaseti Ankara'nın merkezine taşısınlar. Ölmesinler, öldürmesinler." diye konuştu.

HÜDA Par'ın milletin sesi ve nefesi olacağını anlatan Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu memleketin en acil ihtiyacı yeni bir anayasadır. Yeni bir anayasa yapılması sürecinde aktif rol üstleneceğiz. Mecliste milletimizin temsilcisi olursak anayasada dil ve din yasaklarını ortadan kaldırarak memleketin normalleşmesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisinde olacağız. HÜDA PAR'ın Mecliste olması memleketin ve milletimizin faydasınadır çünkü biz doğruları, hakkı ve hakkaniyeti korkmadan dile getireceğiz. Memleketi çatışma ortamına sürükleyecek her türlü ortamdan uzak kalacağız. Bu şekilde sorunların çözüleceğini ispat edeceğiz. Dinimizle, kimliğimizle insan onuruna yakışır bir ekonomik hayatı bu millete hediye edeceğiz."

Yavuz'un konuşmasının ardından milletvekili adayları partililere tanıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HÜDAPAR Mehmet Yavuz Van

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