Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu memleketin en acil ihtiyacı yeni bir anayasadır. Yeni bir anayasa yapılması sürecinde aktif rol üstleneceğiz." dedi.

Yavuz, Van'daki bir düğün salonunda düzenlenen, partisinin 27. Dönem Van Milletvekili Aday Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, "Önce insan, önce adalet" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kainatın yaradılış gayesinin insan olduğunu, medeniyetlerin de insan ölümlerinin olmadığı yerde var olduğunu anlatan Yavuz, "İnsan ölümlerinin kolaylaştığı yerde devletin, siyasetin, hakkın ve hakkaniyetin kıymeti olmaz. İşte HÜDA PAR'ın siyasetteki hedefi budur. Akan kanı durdurmaktan daha büyük bir siyaset bilmiyoruz." diye konuştu.

Yavuz, parti olarak adaleti esas alan bir politika izleyeceklerini ifade ederek, "Gençlerin eline silah veren dostumuz değildir. Dolayısıyla kanı, ölümü ve kini netice veren bir siyaset anlayışını reddediyoruz. Çocuklarımızın eline silah değil, bir eline kalem, bir eline kitap verelim. Yazsınlar, okusunlar, memleketlerindeki siyaseti Ankara'nın merkezine taşısınlar. Ölmesinler, öldürmesinler." diye konuştu.