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Memmedyarov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1): "(İran'a yönelik yaptırımlar) ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" - "ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiğiz ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir, ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil "

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği (AB) olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz." dedi.

Azerbaycan ziyareti kapsamında başkent Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir." şeklinde konuştu.

ABD'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i verdiği zaman da Türkiye'nin, bu ilkesel tutumundan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiğiz ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir, ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil." dedi.

İran'ın köşeye sıkıştırılmasını ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesini de biz doğru bulmadık. ABD bizim müttefikimiz. AB de böyle düşündü ve onlar devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere 20 Temmuz'da Türkiye'ye gelen ABD heyetine de bu tutumlarını ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak'tan petrol ve gaz alımı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur."

(Sürecek)

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Elmar Memmedyarov İran yaptırımları Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

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