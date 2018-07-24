Memmedyarov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği (AB) olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz." dedi.

Azerbaycan ziyareti kapsamında başkent Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir." şeklinde konuştu.

ABD'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i verdiği zaman da Türkiye'nin, bu ilkesel tutumundan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiğiz ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir, ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil." dedi.