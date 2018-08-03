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Memur-Sen ABD Büyükelçiliği önünde yaptırımı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bu süreç, 15 Temmuz'da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır ama başaramayacak, zilleti tadacaklar"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Bu süreç, 15 Temmuz'da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır ama başaramayacak, zilleti tadacaklar." dedi.

Memur-Sen üyeleri, ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararını, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel zorbalığı sürdürebilmek için bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldırdığını belirterek, kendi bölgesinde bir istikrar adası olarak kalmayı başaran Türkiye'nin buna boyun eğmediğini ifade etti.

ABD'nin meselesinin Rahip Brunson'a sahip çıkmak olmadığını kaydeden Yalçın, "Dertleri ne Brunson ne de ABD'nin öne sürdüğü diğer argümanlardır. Dertleri Türkiye'ye diz çöktürmek, boyun eğdirmektir. Dertleri bizi ABD'nin yörüngesine çivilemektir. İçerideki sömürgeci ortaklarıyla Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadıklarını başarmak, PKK, FETÖ, DEAŞ'la kazanamadıklarını kazanmaktır. Milletin direnişi sonucu, ABD'nin elinde kullanabileceği taşeron kalmadığından artık karşımıza bizzat ABD dikilmiştir." dedi.

Yalçın, ABD'nin Türkiye'yi ambargo, tehdit ve şantajlarla rehin almak istediğini dile getirerek, "Bu süreç, 15 Temmuz'da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır ama başaramayacak, zilleti tadacaklar. ABD yanlıştan dönmezse misliyle karşılık verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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ABD ali yalçın Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur Sen yaptırım

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