Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile siyonist planın şah damarını kestiğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı ile de 'Bölgede bunu başaramayacaksınız" diyerek meydan okuyor." dedi.
Yalçın, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen Antalya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, önce Suriye'nin ardından da Türkiye'nin parçalanmak istendiğini belirtti.
Bunun 100 yılık bir plan olduğunu, bölgede yaşananların bazıları tarafından etkin farklılık ve heyecanlardan kaynaklandığını düşünebileceğini vurgulayan Yalçın, "Böyle düşünenler akıl tutulması içinde." ifadesini kullandı.
Helikopterlerden PKK'ya atılan silahların, PYD/YPG'ye gönderilen 3 bin tır silahın ve terör örgütü DEAŞ'ın kurgulanıp sahaya sürülmesinin bölgeyi yeniden dizayn etme amacı taşıdığını anlatan Yalçın, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile siyonist planın şah damarını kesti. Zeytin Dalı Harekatı ile de 'Bölgede bunu başaramayacaksınız" diyerek meydan okuyor. Türkiye NATO'ya dahil olduğu günden bu yana 10 yılda bir demokratik sistemine müdahale edildi. Bu müdahalelerle mücadelenin yolunun örgütlü güçten geçiyor. Sivil toplum kuruluşları demokratik zeminin yüzgeçleridir. Ülkenin sigortası sivil toplumdur. Ancak üzülerek söylüyorum ülkemizde bir zamanlar sivil toplum kuruluşları darbelerin yandaşı şeklinde konumlandırıldı. Adı sivil beyni üniformalı birçok yapı yanlış saf tuttu. Zamanın sivil toplum kuruluşları düzgün dursalardı, talimat alıp uygulamasalardı darbeleri başaramayacaklardı." diye konuştu.
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum