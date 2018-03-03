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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:20 | Son Güncelleme

"Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile siyonist planın şah damarını kesti. Zeytin Dalı Harekatı ile de 'Bölgede bunu başaramayacaksınız" diyerek meydan okuyor"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile siyonist planın şah damarını kestiğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı ile de 'Bölgede bunu başaramayacaksınız" diyerek meydan okuyor." dedi.

Yalçın, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen Antalya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, önce Suriye'nin ardından da Türkiye'nin parçalanmak istendiğini belirtti.

Bunun 100 yılık bir plan olduğunu, bölgede yaşananların bazıları tarafından etkin farklılık ve heyecanlardan kaynaklandığını düşünebileceğini vurgulayan Yalçın, "Böyle düşünenler akıl tutulması içinde." ifadesini kullandı.

Helikopterlerden PKK'ya atılan silahların, PYD/YPG'ye gönderilen 3 bin tır silahın ve terör örgütü DEAŞ'ın kurgulanıp sahaya sürülmesinin bölgeyi yeniden dizayn etme amacı taşıdığını anlatan Yalçın, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile siyonist planın şah damarını kesti. Zeytin Dalı Harekatı ile de 'Bölgede bunu başaramayacaksınız" diyerek meydan okuyor. Türkiye NATO'ya dahil olduğu günden bu yana 10 yılda bir demokratik sistemine müdahale edildi. Bu müdahalelerle mücadelenin yolunun örgütlü güçten geçiyor. Sivil toplum kuruluşları demokratik zeminin yüzgeçleridir. Ülkenin sigortası sivil toplumdur. Ancak üzülerek söylüyorum ülkemizde bir zamanlar sivil toplum kuruluşları darbelerin yandaşı şeklinde konumlandırıldı. Adı sivil beyni üniformalı birçok yapı yanlış saf tuttu. Zamanın sivil toplum kuruluşları düzgün dursalardı, talimat alıp uygulamasalardı darbeleri başaramayacaklardı." diye konuştu.

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ali yalçın Antalya Memur Sen

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