HABER

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

"Coğrafyamızda ikinci dizayn hareketi gerçekleştiriliyor. Geçen yüzyılda İngilizler bu coğrafyayı dizayn ederken, bu yüzyılda ABD'nin taşeronluğunda siyonizm bölgeyi istila etmiş durumda"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Geçen yüzyılda İngilizler bu coğrafyayı dizayn ederken, bu yüzyılda ABD'nin taşeronluğunda siyonizm bölgeyi istila etmiş durumda. Bölgeyi dizayn etme hareketinin merkezi, fitnenin ocağı siyonizmdir." dedi.

Yalçın, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Memur-Sen Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, teşkilatlarıyla belli periyotlarda bir araya geldiklerini belirtti.

Yalçın, bölgede olup biteni doğru düzgün görmek, her şeyi yerli yerine koymak, bundan sonra olabilecek adımları tahmin etmek isteyenlerin 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Yahudi Kongresi'ni bilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin kadim medeniyet coğrafyasının ana kıtası olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızda ikinci dizayn hareketi gerçekleştiriliyor. Geçen yüzyılda İngilizler bu coğrafyayı dizayn ederken, bu yüzyılda ABD'nin taşeronluğunda siyonizm bölgeyi istila etmiş durumda. Bölgeyi dizayn etme hareketinin merkezi, fitnenin ocağı siyonizmdir. Coğrafya dizayn ediliyor, medeniyet coğrafyamızı domine eden 5 şehrin 4'ü etkisini yitirmiş durumda. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul. Dolayısıyla İstanbul ayakta kalmaya devam ediyor. İstanbul, yeniden dünyaya umut aşılamaya devam ediyor. Coğrafyamızdaki İsrail planı olan sınırlarımızda küçük İsrail oluşturma hareketine karşı hamle yapıyor."

Programa, AK Parti milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Memur-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut ve Memur-Sen üyeleri katıldı.

Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali yalçın Burdur Memur Sen

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.