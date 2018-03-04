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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:36 | Son Güncelleme

"Örgütlü olmayan, 'puzzle'ı birleştirmeyen ve magazinle yaşayıp magazinle gidecek olan bir sürü insan var. Onun için meseleyi anlatmak, hakikati ifade etmek ve örgütlülüğü büyütmek noktasında sizlere sorumluluk düşüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'in Türkiye'nin en önemli sendikası haline dönüştüğünü belirterek "Örgütlü olmayan, 'puzzle'ı birleştirmeyen ve magazinle yaşayıp magazinle gidecek olan bir sürü insan var. Onun için meseleyi anlatmak, hakikati ifade etmek ve örgütlülüğü büyütmek noktasında sizlere sorumluluk düşüyor." dedi.

Yalçın, bir düğün salonunda Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar şubesince düzenlenen "Genel Başkan Üyeleriyle Buluşuyor" programında sendikal olarak örgütlü olmanın son derece kıymetli olduğu söyledi.

Memur-Sen'in kamu görevlilerinde yüzde 70'lik bir örgütlenmeye ulaştığını aktaran Yalçın, bu büyüklükle Türkiye'nin en önemli sendikası haline dönüştüklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'da şu an 5 bin 500 sendika üyeleri bulunduğunu anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı büyütmek gerekiyor. Bizim bu halkaya dahil etmemiz gereken insanlar var. Olayı fark etmeyen bir sürü arkadaşımız var. Örgütlü olmayan, 'puzzle'ı birleştirmeyen ve magazinle yaşayıp magazinle gidecek olan bir sürü insan var. Onun için meseleyi anlatmak, hakikati ifade etmek ve örgütlülüğü büyütmek noktasında sizlere sorumluluk düşüyor."

Konuşmanın ardından Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdullah Çelik, günün anısına Yalçın'a tablo hediye etti.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal ve sendika üyeleri katıldı.

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Afyonkarahisar Genel Başkan Üyeleriyle Buluşuyor Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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