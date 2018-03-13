Üzerinden geçen bu kadar zaman diliminden sonra bu coğrafyanın yeniden dizayn edildiğini kaydeden Yalçın, "Yeniden coğrafyaya ilişkin emperyal planlar şu an cirit atıyor. Dünyanın neresinde bir emperyal güç varsa yanı başımızda, sınırımızda vekalet savaşları içerisinde, bölgeye ilişkin emperyal planları gerçekleştirmek için kan döküyor." diye konuştu.

Yalçın, "DEAŞ mühendislik ürünü bir yapı. Emperyalist ülkelerin batılı silah satan baronlarının bizzat besledikleri ve finanse ettikleri yapı önce giriyor sonra alıyor, sonra çekiliyor, teslim ediyor, dünya bir tiyatronun içerisinde DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi bir algı ile yönetiliyor." dedi.

- "Bu ülke gerçek bir ihanet sarmanının içerisindeydi"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kilis'e 80'e yakın roketin düştüğü günlerde kurdukları komisyonun 2 gün çalışıp, rapor hazırladığını anlattı.

Komisyonun siyasiler, sivil toplum, esnaf, memur, mülteciler ve toplumun diğer katmanlarıyla temas kurduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Rapor çok ilginç, ben muhatabına raporu özel olarak teslim ettim. Orada kurulan cümle 15 Temmuz sonrası kendini gösterdi. O cümle bana şu cümleyi kurdurdu, 15 Temmuz sonrası Ömer Halis Demir'in ailesini ziyaret ettim. Başsağlığı dilemek için. Baba yorgun düşmüştü istirahata çekilmişti. Ağabeyi bizi karşıladı. Ağabeyine, 'size ayrı olarak teşekkür ediyoruz, bir ülkenin kurtulması sürecinde kardeşinizin Ömer Halis Demir'in ortaya koyduğu kıymetli tavır son derece önemlidir ama bugün size kimsenin size söylemeyeceği bir şey söyleyeyim'. Merak etti. Dedim ki 'böyle bir süreç yaşadık. Orada bir cümle vardı rapor edildi. 'Düşen bütün roketler adrese teslim düşüyor. İçerden bir ihanet var, koordinatlar karşıya veriliyor. Dolayısıyla serseri roketler değil bunlar. O ihaneti bulmazlarsa burada bu şeyi yaşamaya devam eder' diyor. Ömer Halis Demir'in alnından zımbaladığı Semih Terzi, Kilis Komutanı ve DEAŞ’a koordinatları veren o. Bu ülkede içeride ihanetin olduğu, bağırsaklarda parazitlerin gezdiği, bünyenin zayıf düştüğü bir noktada siz kalkıp da nasıl Suriye'ye girip de bir şey yapacaksınız. Girdiğiniz yerde saplarlar sizi. Bu ülke gerçek bir ihanet sarmanının içerisindeydi."