Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

EDİRNE (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim medeniyetimiz 5 şehirden yönetildi ve domine edildi. 5 şehrin 4'ü düşürüldü. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul... 4'ü etkisizleştirildi. 1 tanesi kaldı onun için hamle üzerine hamle geliyor. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra kendine geldiği için Fırat Kalkanı ile Afrin'de küresel teröre karşı mücadele veriyor." dedi.

Yalçın, kentteki bir otelde düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Büyük Trakya Buluşması" toplantısında, Türkiye'nin düşmanlarının geçmişten bu yana planlar yaptığını anlattı.

Stratejik planın adım adım uygulandığını belirten Yalçın, "Irak gitti, Libya yok, Mısır yok, Suriye paramparça kan gölü, Sudan bölündü, Tunus aynı şekilde, Cezayir için ayrı bir plan devam ediyor. Türkiye 2000'den sonra 9 tane hamleyle diz çöktürülmek istendi." dedi.

Yalçın, "En son işgal hareketi 15 Temmuz'da ülke amansız bir şekilde, nefes alamayacak bir şekilde bitirilmek istendi. Ama bu millet, tarihte 'Fransız devrimi' diye anlatılan hikayenin çok daha fevkinde çok daha bir destansı duruşla tarihe altın harflerle bir mücadeleyi kazıdı. Tanka, tüfeğe, palete, füzeye karşı bu ülke millet iradesini sokaklara yansıtarak, tarihe onurlu bir duruşu kaydederek bağımsızlığını asla ve asla teslim etmedi." değerlendirmesini yaptı.