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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

"15 Temmuz gibi milletçe, beraberce, kardeşçe, cesaretle ortaya koyduğumuz dirayeti sürdürdüğümüz müddetçe dünyanın tamamı bir araya gelse bu millete diş geçirme, bu millete diz çöktürme imkanı yok"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz gibi milletçe, beraberce, kardeşçe, cesaretle ortaya koyduğumuz dirayeti sürdürdüğümüz müddetçe dünyanın tamamı bir araya gelse bu millete diş geçirme, bu millete diz çöktürme imkanı yok." dedi.

Yalçın, Hatay'da bir otelde düzenlenen "Eğitimciler Birliği Sendikası Hatay Şubeleri Teşkilat Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölgedeki ateşin sıcaklığının en fazla hissedildiği Hatay'daki memurların Türkiye'nin yükünü, insanlığın sorumluluğunu taşıyarak, kamu vicdanını temsil ederek, bu coğrafyada insanlığın imtihanı noktasında onurlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye'nin küresel emperyalizmin tekerine çomak soktuğuna dikkati çeken Yalçın, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Tarih bu coğrafyada yeniden yazılıyor. Dünya yeniden kurulmaya çalışılıyor. Küresel güçler, emperyalistler tepişiyor. Vekalet savaşları ve terör örgütleri üzerinden bölgede acılar, travmalar tavan yapmış durumda. 400 milyon yetim var dünyada, ekseriyeti bizim coğrafyamızda. Olup biteni bu bütünlükte görmek durumdayız." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye'nin bölge için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz 5 şehirden yönetildi. Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire, İstanbul. Dördü teslim alınmış, etkisizleştirilmiş durumda. Onun için bu ülke önemli bir ülke. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Burası ayağa kalkmadan başka bir yerin ayağa kalkma şansı yok. Daha zorlu süreçler yaşayabiliriz. 15 Temmuz gibi milletçe, beraberce, kardeşçe, cesaretle ortaya koyduğumuz dirayeti sürdürdüğümüz müddetçe dünyanın tamamı bir araya gelse bu millete diş geçirme, bu millete diz çöktürme imkanı yok. Çünkü mesele imkan meselesi değil, mesele iman meselesidir. Çanakkale'nin 103. yılını geride bıraktık. Çanakkale imanın imkanı yendiği tarihtir. Bu millet bunu bildiği, fark ettiği müddetçe bu iş düzelir. Bunu yeni nesillere aktarabilmek, fark ettirebilmek önemli."

Yalçın, sendikalarının kuruluşundan bu yana ülkeye katkı sunduğunu, üyelerinin hakkını ve hukukunu geliştirmeye ön ayak olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe ve sendika üyeleri katıldı.

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hatay Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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