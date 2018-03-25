Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz gibi milletçe, beraberce, kardeşçe, cesaretle ortaya koyduğumuz dirayeti sürdürdüğümüz müddetçe dünyanın tamamı bir araya gelse bu millete diş geçirme, bu millete diz çöktürme imkanı yok." dedi.

Yalçın, Hatay'da bir otelde düzenlenen "Eğitimciler Birliği Sendikası Hatay Şubeleri Teşkilat Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölgedeki ateşin sıcaklığının en fazla hissedildiği Hatay'daki memurların Türkiye'nin yükünü, insanlığın sorumluluğunu taşıyarak, kamu vicdanını temsil ederek, bu coğrafyada insanlığın imtihanı noktasında onurlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye'nin küresel emperyalizmin tekerine çomak soktuğuna dikkati çeken Yalçın, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Tarih bu coğrafyada yeniden yazılıyor. Dünya yeniden kurulmaya çalışılıyor. Küresel güçler, emperyalistler tepişiyor. Vekalet savaşları ve terör örgütleri üzerinden bölgede acılar, travmalar tavan yapmış durumda. 400 milyon yetim var dünyada, ekseriyeti bizim coğrafyamızda. Olup biteni bu bütünlükte görmek durumdayız." ifadesini kullandı.