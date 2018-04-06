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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

"Öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor"

GİRESUN (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor" dedi.

Yalçın, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki Giresun teşkilat buluşmasında, öğretmen performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

Eğitimde fiziki anlamda çok ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Yalçın, "Ama geldiğimiz noktada tartıştığımız konulara bakıyoruz, öğretmen performansı diye bir zihni sinir projesi üzerinden eğitimin neredeyse geleceğine dinamit konuluyor. Öğretmen performans değerlendirme taslağı tam bir zihni sinir projesi, böyle bir şey olamaz." diye konuştu.

Yalçın, öğrencinin öğretmene not verdiği bir zeminde geleceğin inşa edilemeyeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eğitim muti olmalı, bir otorite olarak öğretmeni görmeyi ve ondan alabileceğini almayı gerektirir. Öğrencinin öğretmene not için parmak salladığı 'hoca görüşürüz' dediği yerde işin rayını çıkarırsınız. Veliye 'çocuğunla alakalı sıkıntılar var, bak şöyle şöyle sorunlar var' denildiğinde, velinin 'benim çocuğum öyle değil, benim çocuğuma toz konduramazsınız' dediği yerde, siz veliye 'öğretmene not ver' dediğinizde işin suyunu çıkarırsınız."

Yalçın, öğretmenlerin de ölçülebileceğini belirterek, bunun usulünce yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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