Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye yeniden kendisiyle barıştı, kökleriyle buluştu ve olup biteni fark etti." dedi.

Yalçın, sendikanın Aydın şubesinin yeni hizmet binası ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi bünyesinde yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Açılış törenlerinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde sendika üyeleriyle bir araya gelen Yalçın, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Yalçın dün Miraç Kandili'nde ABD'nin Suriye'yi bombaladığını, Körfez Harbi'nin de bir kutsal gecede başladığını kaydederek, "Saddam'ı da Kurban Bayramı'nda astılar. Biz olanları ve olayları bir magazin gibi tüketiyoruz. Planı biri yazıyor. " dedi.

Türkiye'de değişen bir şeyler olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye yeniden kendisiyle barıştı, kökleriyle buluştu ve olup biteni fark etti. Kralın çıplak olduğunu gördü. Önemli bir zaman dilimindeyiz. Şu an Fırat Kalkanı Harekatı ile oradaki önemli bir küresel plan kesildi, Afrin'e küresel teröre ilişkin süpürme harekatıyla sıkıştırıldı. Ama bütün emperyal güçler oradalar ve terör örgütleri üzerinden bir vekalet savaşı yürütüyorlar. Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Türkiye ayakta kalmak zorunda. Çünkü Türkiye umuttur. Türkiye'den başka umut kalmadı. Bizim üç kıtada hüküm sürmüş bir medeniyet olarak, medeniyetimizi domine eden 5 şehir vardır. Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire ve İstanbul. Dördü etkisiz hale getirildi ve kuşatıldı. Onun için Türkiye'de 15 Temmuz gibi hamleler gevşeklik gösterilirse, farkında olunmazsa tekrar edecektir. 1946'da NATO’ya girdikten sonra 10 yılda bir sistemli darbe yapıldı. 2003’ten sonra 9 defa yoklandı. Hiçbiri tesadüf değil, hepsinin ardında aynı odaklar var."

Yalçın, öğretmen performans değerlendirme taslağına da değinerek, uygulamanın yanlış olduğunu ve yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.