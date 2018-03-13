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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Terör örgütlerine bin 300 tır silah alıp verenler, İncirlik’te kalkan uçak ve helikopterlerle silah atanları bir tiyatro sahnesi gibi, bunları bilmek zorundayız” dedi.Hakkari’de bir dizi temaslarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Terör örgütlerine bin 300 tır silah alıp verenler, İncirlik’te kalkan uçak ve helikopterlerle silah atanları bir tiyatro sahnesi gibi, bunları bilmek zorundayız” dedi.
Hakkari’de bir dizi temaslarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Sefer Özatak sorunları dile getirirken, Memur-Sen Hakkari İl Başkanı Veysel Çitçi ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı Hakkari’de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde üyeleri bulunduğunu ve üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Yalçın, “Terör örgütlerine bin 300 tır silah alıp verenler, İncirlik’te kalkan uçak ve helikopterlerle silah atanları bir tiyatro sahnesi gibi, bunları bilmek zorundayız. Bundan sonra da bunlar devam edebilir ama bu ülkede ruhu dışarıda insanları kullanan lejyonerleri asla önemsiz bırakmayacağız. Menderes’i asanlar, 12 Mart’ta farklı bir görüntü ile gelenler affedildi. 12 Eylül’de gelenler, bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı ’Bizim çocuklar başardı’ demişti, 28 Şubat’ta yola çıkanlar yine onların çocukları idi” dedi.
Hakkari’nin çok geliştiğini de ifade eden Yalçın, “Hakkari’yi çok gelişmiş ve dönüşmüş gördüm. Aradan geçen zaman içerisinde Hakkari’de bir defa şehirleşme yolunda çok önemli adımların atıldığını görüyorum. Daha önce burada devletten gelen bütçenin alana yansımadığını, sahaya yansımadığını görmüştüm. Şuan şehre girdiğinizde şehirde sizi karşılayan asfaltlar, ortadaki refüjlere kadar, ışıklandırmasından her şeye kadar, alt yapıya kadar birçok çalışmanın olduğu gözüküyor. Bugün kayyum olarak görev yapan başkana bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. Çünkü şehir nefes alıp veriyor. Hakkari bu hizmeti hak ediyor ve bu hizmetlerin devam olması gerekiyor. Hakkari halkı nefes almayı hak ediyor” şeklinde konuştu.
Gece geç saatlerde sona eren toplantının ardından Hakkari Evi’nde yemek verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

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