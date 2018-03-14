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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Muş’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Küresel teröre karşı oradaki mazlum insanların hakkını, hukukunu koruma noktasında bir operasyon gerçekleştiriliyor" dedi.Hizmet kollarıyla bir otelde basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Hakkari, Van, Bitlis ve Muş’ta çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Küresel teröre karşı oradaki mazlum insanların hakkını, hukukunu koruma noktasında bir operasyon gerçekleştiriliyor" dedi.
Hizmet kollarıyla bir otelde basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Hakkari, Van, Bitlis ve Muş’ta çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Bölgede çok olumlu bir tablonun olduğunu ifade eden Yalçın, "Bölgede gördüğümüz çok olumlu bir tablo var. İnsanların yüzü gülüyor. Bölge, yeniden huzurla buluşmuş durumda. Dolayısıyla bölgede bir bahar havası var hem iklim olarak hem de insanların yüzündeki ifade olarak. Yerel yönetimler bazlı burada son gelişen süreçte kayyumların ortaya koyduğu çok önemli çalışmalar ve şehre dokunuşlar söz konusu. Bu konuda da yaptığımız temaslarda insanların yerel anlamda yatırım almasının, şehre benzemesinin ve bu anlamda mutluluğunu yaşadığını, bu konuda kıymetli cümleler kurduğunu gördük. Bunlar son derece önemlidir" dedi.

"Devletin kudret elini terör örgütlerine ve millete sadakati olmayanlara karşı göstermesi gerekiyor"
Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini kaydeden Yalçın, "Suriye, bir küresel operasyona karşı direnç gösteriyor. Küresel teröre karşı oradaki mazlum insanların hakkını, hukukunu koruma noktasında bir operasyon gerçekleştiriyor. Bölgede buna ilişkin hassasiyetin çok yüksek olduğunu, insanların bu konuda devletinin, milletinin yanında olduğunu gördük. Bu da son derece memnuniyet vericidir. Bu bölgedeki bu olumlu havanın, bu istiklal havasının devam etmesi gerekiyor. Devletin kudret elini terör örgütlerine ve millete sadakati olmayanlara karşı göstermesi gerekiyor. Milletine karşı şu an göstermeye başladığı ve sürdürdüğü şefkat elini de devam ettirmesi gerekiyor. Onun için milletin yüzü gülmeli ama terör asla gün yüzü görmemelidir. Bölgede de çok kıymetli bir tablo var. Bu tablonun sürmesi açısından siyasete de, sivil topluma da, halka da, sorumlu makamda bulunan herkese de görev düşüyor. Devlet-millet kaynaşmasının gerçekleştiği bir zemini görüyoruz. Bu bölgede kamu görevlileri var. Devleti temsil eden kamu görevlilerinin devletten beklentileri var. Nasıl ki bölgede iş adamlarına ilişkin teşvik yapılıyorsa, nasıl ki bazı sosyal kesimlere ilişkin paket açıklanıyorsa, burada da kamu görevlilerinin teşvik edilmesi, memnuniyetlerine ilişkin bundan yıllar önce getirilen ek tazminat miktarının zamana ilişkin güncellenmesi ve buranın cazip hale getirilmesi gerekiyor. Eğer burada cezbi değil, cebri yöntemler kullanırsanız, teşvik değil tehdit yöntemleri kullanırsanız, kamu görevi noktasında verim almak çok mümkün olmayacağı gibi dışarıdan kıdemli kamu görevlisinin burayı tercihi olmaz. Bu da buraya olumsuz olarak yansır ve burası bir geçiş noktası olarak kalır. Bu noktada da devletin mutlaka teşvik unsurlarını devreye koymasına şiddetle ihtiyaç var" diye konuştu.
Toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Eğitim Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan ve üyeler katıldı. Toplantının ardından beraberindekilerle Eğitim-Bir-Sen’in yeni binasını ziyaret eden Genel Başkan Yalçın, daha sonra Muş Havalimanı’na hareket ederek kentten ayrıldı.

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