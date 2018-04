Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen performans değerlendirme taslağının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini belirterek, "Öğretmen kimliğini değersizleştirme ihtimali çok yüksek olan taslağın biran önce geri çekilmesi lazım. Bunun kabul edilebilecek hiçbir yanı yok. Bunun kim kerametinden, kim faziletinden bahsediyorsa oturur sonuna kadar tartışırız. Ama öğretmen kimliğini örseleyecek öğrenci öğretmene not versin, veli öğretmene not versin, öğretmen öğretmene not versin gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz." dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Sivas’a gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen programda sendika üyeleriyle buluştu. Ülke olarak önemli süreçlerden çıkışta mevcut siyasal aritmetiğin etkisi olduğunu belirten Yalçın, "Birbiriyle devam eden istikrarlı hükümetler bu ülkeye kazandırmıştır. Menderes dönemi kazandırdı, Özal dönemi kazandırdı ve mevcut hükümetin 2002’den sonraki dönemi ülkede belli şeylerin aşılmasına zemin hazırladı. İstikrarsızlık bu ülkeye kaybettirdi. Şuan belli bir zaman dilimindeyiz ve 5 yıl istikrarı satın alabilecek bir zemini biz 16 Nisan’da teyit ettirdik ve 350 merkezde program yaparak önemli bir katkıyı verdik. Bu ülkenin sorunu istikrar, istikrar olmadıktan sonra bu işin hiçbir kıymeti yok. Yaptığınız her şey bir çırpıda gidiyor. Bir kalemde hepsi sıfırlanabiliyor. Aynı hükümet döneminde bir bakan gelip öbürü gittiğinde hercümerç oluyor. 5 yılı satın almadan bu ülke bu badirelerden çıkamaz diye ciddi anlamda irade ortaya koyduk." diye konuştu.

"Ülke yoluna devam etmelidir"

26 Haziran’da yapılacak erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın, "Millete danışılan millete gidilen her süreç başımızın üzerine. Memur-Sen duruşu, görüşü, konum alışı milletin yanında takip edişi belli olan bir kitledir. Memur-Sen bu anlamda en net ayağı zikzak çizmeyen kitledir. O yüzden bizim açımızdan öne alınması, sona alınması bizim tercihimiz değil, siyasilerin tercihidir. Ama öne alınmış olması böyle bir zeminde ülke için faydalıdır çünkü öne alınmadığında seçim süreci önünde durduğunda devlet bürokrasi çöker. Bürokrasinin hareket etme biçimi farklıdır. Dolayısıyla bu zafiyet bu ülkeye kaybettirir. Ne olacak olursa olmalı ve ülke yoluna devam etmelidir." şeklinde konuştu.

"Eğitim camiası olarak sıkıntılı süreçteyiz"

Eğitim camiasının sıkıntılı bir süreçte olduğunu eğitim camiasının stres içerisinde olduğunu ifade eden Yalçın, öğretmen performans değerlendirmesi taslağının geri çekilmemesine tepki göstererek şunları söyledi.

"Öğretmen kimliğini değersizleştirme ihtimali çok yüksek olan taslağın biran önce geri çekilmesi lazım. Bunun kabul edilebilecek hiçbir yanı yok. Bunun kim kerametinden, kim faziletinden bahsediyorsa oturur sonuna kadar tartışırız. Ama öğretmen kimliğini örseleyecek öğrenci öğretmene not versin, veli öğretmene not versin, öğretmen öğretmene not versin gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz. Çünkü öğretmen ve öğrenci arasında bir otorite, bir saygı ilişkisi vardır. Öğretmen rol modeldir, saygın kişiliktir. Ama siz öğrenciyi öğretmenin karşısında arsız hale getirip, parmak sallayıp ’kağıtları çıkarın hocalara not veriyoruz’ denilecek noktaya çekerseniz bu, bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülük olur. Ben mevcut hükümetin bu ülkeye iyilik yapmak için birçok şey yaptığını görüyor ve iftihar ile ifade ediyorum ve altını özellikle çiziyorum. Devrimsel sayılabilecek nitelikli çalışmalar var. Sonuna kadar takdir ediyor, teşekkür ediyoruz. Ama bunları yaparken eğitimde öğretmen kimliğini yüceltmek, değerli kılmak dolayısıyla başarısını ölçeceksen başka bir yöntemle hırpalamadan, örselemeden toplum huzurunda onu tokatlanır, şamarlanır, arkadan hançerlenir hale dönüştürmeden yaparsan bu kıymetlidir. Ama değilse bu son derece kıymetsiz yaklaşımdır. Kimin aklıdır, kimin projesidir bilemiyorum. Ama bunun doğru bir şey olmadığını bunun biran önce geri çekilmesi gerektiğini öğretmenler odasını ateş küpüne dönüştüren ve öğretmenlerin kesinlikle ama kesinlikle bir tanesinin bile taraftar olmadığı böyle bir şeyi diretmenin ve dayatmanın hiçbir anlamı yok. Bir an önce geri çekilmeli. Çünkü bu maliyet üretiyor. Gönül veren kitleleri gönlü kırık hale dönüştürmek kimseye fayda sağlamaz."