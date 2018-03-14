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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın Bitlis ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis’te teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.Yalçın, Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Memur-Sen’e ait büronun açılışına katıldıktan sonra Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonunda teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis’te teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Yalçın, Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Memur-Sen’e ait büronun açılışına katıldıktan sonra Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonunda teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, artık 100 yıl önceki Türkiye’nin olmadığını küresel emperyalizmin tekeline çomak sokan bir Türkiye’nin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Millet olarak ruhumuzu kaybettiğimiz narkoz etkisine girdiğimiz kendimizden geçtiğimiz ama 100 yıl geçen bu süreçte adım adım kendimize geldiğimiz ve tarihin yeni dönüşüm noktasında yeniden 100 yıl sonra bu coğrafyanın dizayn edilme noktasında küresel emperyalizmin vahşi siyonizmin ve kapitalizmin karşısında dimdik duran küresel emperyalizmin tekeline çomak sokan bir Türkiye var. Bu coğrafya yeniden sancılarla travmalarla yüzleşiyor. Yenide imtihanlar ediliyor. Coğrafya derken medeniyet coğrafyamızı kastediyorum. Kireçle boyanmış bir ülkeden gönül coğrafyamızdan sınırlarımızın ötesinde bizimle aynı sancıları yaşayan insanımızdan bahsediyorum. 3 kıta Anadolu coğrafyasına sıkıştırıldığımız 100 yıl önce bu coğrafyayı dizayn ettiler, cetvel çizdiler. Bu coğrafyada dirayetli kudretli hiç kimse kalmasın noktasında bir mühendislik yaptılar. Aradan 100 yıl geçti ısrarcı ve işgalci siyonizmin emir eri olan emperyalizmin taşeronu ABD öncülüğünde coğrafya yeniden dizayn edilirken ve kristalize edilirken toz stratejisi ile bu coğrafya un ufak hale getirilmeye çalışılırken, Türkiye bu manada ayakta kalma emaresi, dirayeti ve kadim medeniyeti ile buna direniyor. Bu noktaya gelişimiz ve bundan sonrakine gidişimiz mutlaka ama mutlaka bilmemiz gereken belli kırılma noktaları vardır. Bugün yaşadıklarımız tesadüf değil bunlar stratejik bir planın bir parçasıdır. Bugüne ilişkin önceden çizilmiş bir planın izdüşümüdür. Bunun için bizim medeniyet coğrafyamızda olup biteni anlamak istiyorsak bundan 120 yıl öncesine gitmek durumundayız. Bu coğrafyanın kristalize edilişinin stratejik kararlar alınışının nedeni olan 1897 yılındaki İsviçre Basel’deki kongreyi iyi bilmek gerekir.”
Genel Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından ise Memur-Sen İl Temsilcisi tarafından Yalçın’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

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