İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarı zamanlı çalışma düzenlemesi konusunda, "İşçilerle alakalı düzenlemenin yönetmeliği çıkmıştı ama kamu çalışanlarıyla alakalı düzenlemenin yönetmeliği henüz uygulamaya girmemişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında tekrar bir sunum yaptım. Sayın Başbakanımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah kısa süre içerisinde, bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Bu yönetmeliği de inşallah çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"ndaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileri ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında örgütlenmenin yüzde 70'ler seviyesine geldiğini, 666 bin kadın kamu görevlisinin sendikalı olduğunu kaydetti.

Sayıların yönetim kademesindeki kadın sayısıyla örtüşmediğine işaret eden Sarıeroğlu, "Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının kadın komitelerini, komisyonlarını önemsiyorum ama bunun asla sendikaların, meslek örgütlerinin yönetim kademesinde kadınların daha fazla yer almasının alternatifi olmadığına inanıyorum. Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması için daha çok çalışacağız." diye konuştu.