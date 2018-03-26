Memur-Sen Satranç turnuvası ödülleri verildi

Memur-Sen Muğla İl Temsilciliğinin 24-25 Mart tarihleri arasında Menteşe Öğretmenevi Salonunda 4 kategoride düzenlenen satranç turnuvasına gençler büyük ilgi gösterdi. 60 dakika + 30 saniye düşünme süresinde 6 tur yapılan turnuvada yarışan sporculardan dereceye girenlere kupa ve madalyaları ile özel ödüller Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları verdi.

Gerçekleştirilen Satranç turnuvasına Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Memur-Sen Muğla İl Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf Dural, Toç-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Cüneyd Topaloğlu, Büro Memur-Sen Muğla Şube Başkanı Murat Aslan, Enerji-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Yüksel Kutlu, Bayındır Memur-Sen Muğla İl Başkanı Fatih Ermiş, Engelli Memur-Sen Muğla Başkanı Aytaç Yalçın, Bayındır Memur-Sen Muğla İl Başkan Yardımcısı Cengiz Han Çavuş katıldı.

Turnuva hakkında bilgi veren Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, “Zekânın, aklın, bilginin, bilgi teknolojilerinin ve smart uygulamaların akıllı çağındayız. O yüzden matematik, strateji, bilim ve kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli. Satranç sadece spor değildir. Satranç çocukları çağın ruhuna uygun hazırlamaktadır. Satranç çocukların zihinsel, plan ve matematik yeteneklerini geliştirmeleri ve oyun kurgulamaları için önemlidir. Çocukları, gençleri ve satranç severleri geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz. Her sene bu turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Kapsamlı ve sistematik düşünmenin en önemli geliştiricisi olan Satranç sporunu desteklemek için düzenlediğimiz Satranç turnuvamıza katılan tüm çocuklarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uçak, organizasyonda her türlü desteği veren turnuva Başhakemi Barış Öztürk ve hakemlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Turnuvada minikler kategorisinin şampiyonu Derin Deniz Yıldırım, Efe Altay Türkmen ikinci, Furkan Celâl Acar ise üçüncü oldu. Küçükler kategorisinin şampiyonu Selahattin Efe Şişman, Mehmet Salih Karataş ikinci, Gazel Bozoğlu ise üçüncü, Yıldızlar kategorisinde Alperen Özcan birinci, Eray İnce ikinci, Mehmet Utkan Topaloğlu ise üçüncü, gençler kategorisinde Abdullah Doğukan Dere birinci, Uğurcan Hatırlı ikinci, Mihriban Hekimoğlu ise üçüncü oldu.