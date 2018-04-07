Memur-Sen yeni binasında

Memur-Sen Ordu İl Başkanlığı yeni hizmet binası törenle açıldı.

Memur-Sen Ordu İl Başkanlığı’nın Karşıyaka Mahallesi İtfaiye yanında tefriş edilen yeni hizmet binası kalabalık bir topluluğun katıldığı törenle faaliyet geçti. Açılışta bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni hizmet binasının Memur-Sen Ordu İl Başkanlığına hayırlı olmasını diledi. Vali Yavuz, Türkiye’nin yeni bir diriliş, yeni bir kıyam ve küresel bir güç olma iddiasını ortaya koyduğunu hatırlatarak, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde olunması gerektiğine dikkat çekti.

Törende AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da bir konuşma yaparak yeni binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise yeni binanın Memur-Sen üyelerine hayırlı olmasını dileyerek, “Görmüş olduğunuz eser inşallah bundan sonra da Memur-Sen ailesini ilelebet hizmet edecek ve sendikal alanda göstermiş olduğu başarılı faaliyetlerine devam edecekler. Allah mahçup etmesin” dedi.

Memur-Sen Ordu Hizmet Binasının açılış törenine katılan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise bir milyonun üzerinde üyelerinin olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Biz eğer bir milyon sayısını aştıysak, Türkiye’nin en büyük örgüt gücü olduysak bizi ayıran şey milletle hiç bir zaman çatışmamamız. Çünkü biz bu millet ile sorunu olan bir kitle değiliz. Biz bu milletten alacağı olan bir kitle değil, millete kendini borçlu hisseden bir kitleyiz.”

Açılış töreninde Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da söz alarak Memur-Sen Ordu Hizmet Binasının hayırlı olmasını diledi. Tekintaş, “Biz onların ekmeğine aşına yeri geldiği zaman katkıda bulunduk, ne istiyorlarsa onu katmaya çalıştık. Bizim gönlümüz onların gönlü ile beraber olduğu için kapılarımız her zaman açık olduğu için istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı duygular ile aynı birliği aynı beraberliği sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Program açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi. Açılışa bayta Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk olmak üzere çok sayıda sendika üyesi de katıldı.