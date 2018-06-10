Memur-Sen'den ILO değerlendirmesi:

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 milyon üyesi bulunan konfederasyonun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı'nda olmasının, emek kesiminin çoğunluğunun temsili anlamına geldiğini belirterek, "Bundan sonra ülkemizi farklı mecralarda da daha iyi temsil etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.
Memur-Sen 28'inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Ali Yalçın, yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla konfederasyonun yapımında son aşamaya gelinen yeni genel merkez binasında düzenlendi.
Toplantının gündem maddeleri, ILO Konferansı, 1 milyon üye sayısının geçilmesi ve yeni genel merkez binası oldu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, buradaki konuşmasında, konfederasyonun sendikacılıkta ortak aklın temsilcisi, vesayetin korkulu rüyası olduğunu ifade etti.
- 66 yıl sonra ILO'da
Ali Yalçın, ILO'da 66 yıl sonra bir ilkin gerçekleşerek temsiliyetin değiştiğini, 66 yıl gibi uzun bir dönem sonrasında ILO'da emek kesiminin temsilinin Memur-Sen'e geçmesinin de ayrıca bir gurur ve onur kaynağı olduğunu söyledi.
Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:
"1 milyon üyesi bulunan Memur-Sen'in ILO'da olması demek emek kesiminin çoğunluğunun temsili demekti. Geçen yıl, gözlemci olarak katılmıştık, bu yıl ise resmi katılımcı olarak orada bulunduk. Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeleri ve gözlemleri de dikkate alarak ciddi bir hazırlık içinde ILO'ya gittik. Hem ILO yönetimi hem de ülkemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen’in ciddi bir emek göstererek hazırlandığını görmüş oldu. Bundan sonra ülkemizi farklı mecralarda da daha iyi temsil etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz."
Yeni genel merkez binasının Memur-Sen ve bağlı sendikalar için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden Yalçın, bütün sendikaların bir arada çalışması ile koordinasyonun artacağını vurguladı.
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