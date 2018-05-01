Memur-Sen'den İzmit'te 10 bin kişiyle 1 Mayıs kutlaması

Ergün AYAZ- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - MEMUR Sendikaları Konfederasyonu'nca (Memur-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmit'te kutlandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda bütün sözleşmelilerin kadroya alınmasını ve grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilmesini istedi.

Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın genel başkanının da yer aldığı kutlamalar, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmit Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Polis ekipleri, organizasyon öncesi sabah erken saatlerde meydanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, tramvay yolu çevresinde de jandarma ekipleri nöbet tuttu. Katılımcılar, alana üst araması yapıldıktan sonra alındı. Alana girişte, karton bardaklarda çorba ile İzmit'in simgesi pişmaniye dağıtıldı. Türk bayrakları ile Memur-Sen flamalarının dağıtıldığı kutlama alanına 'Emperyalizme, kapitalizme, siyonizme hayır', 'Dünya beşten, emek sermayeden büyük', 'Adil bir dünya için hep birlikte', 'Birlikte örgütlendik, örgütlenerek güçlendik' yazılı pankartlar asıldı. Kutlamalara, konser ve halk oyunları gösterileriyle başlandı.

YALÇIN: SÖZLEŞMEDEN SÖZLEŞMEYE SENDİKACILIK YAPMIYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs'ın, emek ile sosyal adaletin haykırıldığı ve bayram içinde kutlandığı gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1 Mayıs'ı emeği ve emekçiyle gerilim haline getirenler emek hareketine ihanet ediyorlar yıllardır. 1 Mayıs emek ve sosyal adaletin haykırıldığı direniş sesinin yükseltildiği onur ve bayram içerisinde kutlanması gereken bir gün. 1 milyonu aşkın üyesi ile Memur-Sen olarak emek ve kazanan kesim için ter döküyoruz. Sorunlarımız var. Onlar için de ter dökmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşmenin mimarı memura bir çok kazanımı yapan Memur-Sen olarak kangrene dönüşen konulara da çözüm bulduk. Biz toplu sözleşmeden toplu sözleşmeye sendikacılık yapmıyoruz. Emir gereğince yorulmadan kazandırmaya çalışıyor ve kazandırmayı karakter edinmiş hareket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İş güvencesi konusunun sendika olarak kırmızı çizgileri olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"İstihdam, sadece kadrolu olsun. Kaliteli kamu hizmetine 'evet', iş güvencesinin iptaline kesinlikle 'hayır' diyoruz. 'İş güvencesi kırmızı çizgimizdir' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Güvencesiz kamu ayıbı son bulsun. Kamuda bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Maaş kayıplarımız telafi edilsin. Artık ertelenmesin ek göstergeler bir an önce yükselsin. Ek ödeme emekli maaşına da gelsin, grev ve siyaset yasağı kalksın. Grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin. Alın terimiz, emeğimiz yok sayılmasın. Döner sermaye gelirleri kazananlar arasında bölüşülsün. Yemek ve yiyecek tutarları artırılsın. Emekli olmak kabus olmaktan çıksın artık. Yıpranma payı genişletilsin. İlk destek aileye evlilik sürecinde verilsin. Toplumun temel direği aileye destek verilsin, eş ve çocuk yardımları yükseltilsin. Kıdem aylığı yükselsin. Ya kreş açılsın ya da kreş yardımı yapılsın. Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edilsin ve aileler bir araya gelsin. Anayasa'nın hükmü gereğince aile bütünlüğü sağlanamayan kamu görevlilerin aile bütünlüğü sağlansın. Toplu pazarlık süresi, oldu bitti, 20 güne sıkıştırılmasın. İşçilerdeki gibi 2 ay sürsün. Sıkıştırılmış zaman uygulaması bitsin. Biriz beraberiz aynı yerdeyiz ve farklı değiliz. Kimse kendini üstün görmesin. Örgütlüğümüzün arasına kibir girmesin. Emeğin, ekmeğin derdinin yükseltilmesi için mücadele ediyoruz."

Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika genel başkanları, miting alanında bulunanlara kırmızı karanfil attı.