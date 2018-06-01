Memur-Sen'in üye sayısı 1 milyonu aştı

Memur-Sen'in üye sayısını 1 milyon 10 bin 437'ye yükselterek, Türkiye'nin en büyük emek hareketi, sivil toplum örgütü olma konumunu devam ettirdiği bildirildi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen'in ulaştığı üye rakamıyla Türkiye'deki en büyük konfederasyon olma özelliğini sürdürdüğü, bağlı sendikaların, 11 hizmet kolunun 11'inde de yetkili olma başarısını bir kez daha tekrarladığı belirtildi.

Açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in 426 bin 647 üyesiyle 8 yıldır, Sağlık-Sen'in 248 bin 984 üyesiyle 10 yıldır, Diyanet-Sen'in 80 bin 402 üyesiyle 15 yıldır ilgili hizmet kolunda yetkili olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Büro Memur-Sen'in 73 bin 668 üyesiyle yetkide 7'inci, Bem-Bir-Sen'in 69 bin 633 üyesiyle yetkide 13'üncü, Toç Bir-Sen'in 43 bin 165 üyesiyle yetkide 11'inci yılına ulaştığı aktarılan açıklamada, Bayındır Memur-Sen'in 18 bin 42 üyesiyle yetkide 8'inci, Enerji Bir-Sen'in 16 bin 902 üyesiyle yetkide 9'uncu, Birlik Haber-Sen'in 17 bin üyesiyle yetkide 7'inci, Ulaştırma Memur-Sen'in 10 bin 382 üyesiyle yetkide 7'inci, Kültür Memur-Sen'in 5 bin 612 üyesiyle yetkide 5'inci yılı olduğu vurgulandı.