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Memurların yüzde 67,65'i sendikalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 473 bin 461 memurdan 1 milyon 673 bin 318'inin sendika üyeliği bulunuyor - Memur-Sen 1 milyon 10 bin 298 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, bunu 394 bin 423 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 146 bin 287 üye ile KESK ve 64 bin 730 üye sayısıyla Birleşik-Kamu-İş izledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 473 bin 461 memurdan 1 milyon 673 bin 318'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstatistiklere göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 473 bin 461 memurun 1 milyon 673 bin 318'i bir sendikaya üye. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 69,28 olan memurların sendikalaşma oranının yüzde 67,65'e gerilediği belirlendi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 774 bin 617 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 426 bin 645, Türk-Eğitim-Sen'in 201 bin 475 ve Eğitim Sen'in 83 bin 131 üyesi bulunuyor.

Bunu, 371 bin 622 sendikalı üye sayısıyla "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolu takip etti. Bu hizmet kolunda ise Sağlık-Sen'in 248 bin 951, Türk-Sağlık-Sen'in 92 bin 176 ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) 22 bin 758 üyesi bulunuyor.

Kayıtlarda, "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolundaki memurların 73 bin 668'inin Büro Memur-Sen ve 38 bin 437'sinin Türk Büro-Sen üyesi olduğu yer aldı.

- Üye sayısı 15'in altında kalan sendikalar

Türkiye genelinde 1 milyon 673 bin 318 örgütlü memurun üye olduğu sendikalardan 11'inin üye sayısı ise 15'in altında kaldı.

"Büro Bankacılık ve Sigortacılık" hizmet kolunda faaliyet gösteren bağımsız sendika Eksen Büro Bir Sen'in 11 ve Birdem-Sen'in 2, "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" kolunda faaliyet gösteren bağımsız sendika Eğitim Çalışanları Sendikasının (EÇSEN) 4 ve Çalışan-Sen'e bağlı Demokratik Eğitim-Sen'in 9, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolunda bağımsız sendika Beyaz-Sen'in 10, HAS Sağlık-Sen'in 14 ve Sağlık-İlke-Sen'in 11 üyesi bulunuyor.

"Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri" kolunda Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonuna (Hak-Sen) bağlı Haber Hak-Sen'in 9, "Kültür ve Sanat Hizmetleri" kolunda Hak-Sen'e bağlı Kültür Hak Sen'in 9, "Tarım ve Ormancılık Hizmetleri" kolunda Tüm Memur-Sen'e bağlı Tüm Tot-Sen'in 2 ve Hak-Sen'e bağlı Enerji-Hak-Sen'in de 11 üyesi bulunuyor.

- Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon

Memur-Sen 1 milyon 10 bin 298 üye ile ilk sırada yer alırken, bunu 394 bin 423 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 146 bin 287 üye ile KESK ve 64 bin 730 üye sayısıyla Birleşik-Kamu-İş izledi.

Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Tüm Memur-Sen) 6 bin 102, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonunun (Çalışan-Sen) 4 bin 601, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunun (BASK) 4 bin 160, Hak-Sen'in 2 bin 876, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun (Anadolu-Sen) 693 ve bağımsız sendikaların ise 39 bin 148 üyesi bulunuyor.

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