Memurların yüzde 67,65'i sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 473 bin 461 memurdan 1 milyon 673 bin 318'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstatistiklere göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 473 bin 461 memurun 1 milyon 673 bin 318'i bir sendikaya üye. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 69,28 olan memurların sendikalaşma oranının yüzde 67,65'e gerilediği belirlendi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 774 bin 617 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 426 bin 645, Türk-Eğitim-Sen'in 201 bin 475 ve Eğitim Sen'in 83 bin 131 üyesi bulunuyor.

Bunu, 371 bin 622 sendikalı üye sayısıyla "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolu takip etti. Bu hizmet kolunda ise Sağlık-Sen'in 248 bin 951, Türk-Sağlık-Sen'in 92 bin 176 ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) 22 bin 758 üyesi bulunuyor.