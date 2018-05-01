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Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, katıldığı canlı yayında devlet kadrolarının tamamının sözleşmeli olması gerektiğini söylemiş, bu açıklama sonrası "kadrolu memurluk kalkıyor mu?" sorusu gündeme gelmişti. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, TRT yayınında iddiaları yalanlayarak "Mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek" dedi.

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün açıkladığı ekonomi paket ile ilgili TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu, emeklilere hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda 1000 liralık bayram ikramiyesi verileceğini söyledi. Sarıeroğlu, ana muhalefeti de eleştirdi.

Sarıeroğlu açıklamasında, "Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil. En önemli şey emeklilerimize bayram 1000 liralık bayram ikramiyesi. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız, Kore, Kıbrıs, aylık bağlanan sivil vatandaş da faydalanacak. 12,3 milyon kişiyi inşallah bu haktan faydalanmış olacaklar." dedi.

MEMURLUĞUN KALDIRILACAĞI İDDİALARINA YANIT

Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu da vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4b’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4b’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi."

"BU İLK DEFA YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL"

Bakan Sarıeroğlu, CHP'nin ekonomi paketiyle ilgili "Hani kaynak yoktu" eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:

"Türkiye yüzde 7,7 büyüdü. Bu ilk defa yaptığımız bir şey değil. Biz emeklilerimizle ilgili kamu çalışanlarımızla ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Telaş içerisinde olması gerekenler henüz adayları belli olmayanlar. Biz karıncalar gibi çalıştık. 9 ay oldu ben göreve geleli, her alanda 16 yıldır çalışıyoruz. Mutfak hazırlıklarımız var. Seçim tarihi belli oldu diye bunları gerçekleştirmeseydik haksızlık olurdu."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kardeşim kendileri bir açıklama yapıyor milletin tepkisini alıyorlar sonra bir daha açıklama yapıyorlar MÜJDE memurluk devam diyorlar güler misin ağlar mısın
Bunlar hayır diyorsa bilin ki devlet memurluğuda taşeronlaşacak.Seçim yatırımı yapmışlar emekliler sandıkta bizi unutmayın harclığı.Emekli maaşları hani 1000 tl den aşsagı olmayacaktı.Yav ssk dan yeni.emekli olanlara 890 tl maaş veriyorlar bu nası iş
sonuçta yine kadro gelecek diyen yok !!!
başbakan dedi ki 24 hazirandan sorma tüm kadrolu memurları sözleşmeli yapacağız. unutma bu lafı memur kardeş. geleceğin siyasilerin iki dudağı arasında olacak. buna geçit verme
Ayıktıma devam et yoksa oy kaybı olur
nabız yokluyolar bilinki seçimden sonra dedikleri sisteme geçiş olacak
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