Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme"ile belirlendiği hatırlatıldı.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada,2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.
Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre,2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:
UNVANLAR
Derece
NET GÖREV AYLIĞI
2017 Temmuz
2018 Ocak
MÜSTEŞAR
1/4
10.435
11.064
GENEL MÜDÜR
1/4
9.153
9.709
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
1/4
4.807
5.098
MEMUR - (Üniversite mezunu)
9/1
2.951
3.136
ÖĞRETMEN
1/4
3.699
3.927
KAYMAKAM
1/4
8.406
8.901
BAŞKOMİSER
3/1
4.804
5.095
POLİS MEMURU
8/1
4.201
4.457
UZMAN DOKTOR
1/4
5.605
6.064
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
5/1
3.592
3.814
MÜHENDİS
1/4
4.908
5.204
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
11/1
3.073
3.265
PROFESÖR
1/4
7.916
8.384
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
4.657
4.939
VAİZ
1/4
3.846
4.082
AVUKAT
1/4
4.684
4.967
Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle:
Gruplar
2017 Temmuz
2018 Ocak
En Düşük Emekli Aylığı
Memur Emekli Aylığı
1.871
1.978
SSK Emekli Aylığı
1.485
1.570
Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı
1.330
1.405
(AA)
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