Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme"ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada,2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.