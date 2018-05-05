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MENA ülkeleri temsilcileri turizm alanlarını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Doğasıyla ön plana çıkan Giresun'da turizmcilere Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl ve Kümbet Yaylası tanıtıldı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Gürgenci: - "Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeli var. Turizmciler gezdikleri alanları oldukça beğeniyor"

GİRESUN (AA) - "2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi"ne katılan acente temsilcileri, Giresun'un kültürel ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi.

Geziye katılan 16 ülkenin turizmcilerine Giresun Kalesi, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl ve Kümbet Yaylası tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MENA ülkelerinde bulunan turizm acentelerinin temsilcilerini misafir ettiklerini söyledi.

Giresun'da kültürel ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanların turizmcilere tanıtıldığını belirten Gürgenci, "Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeli var. Turizmciler gezdikleri alanları oldukça beğeniyor. Bölgeye turist çekmek adına önemli bir çalışma oldu. MENA, hem Ordu hem Giresun hem de Doğu Karadeniz bölgesi için verimli bir zirve oldu." dedi.

Ürdünlü turizm acentesinin temsilcisi Mamoun Al-Aidy ise yeşili ve doğasıyla bölgenin çok büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayarak, "Buradaki turizmciler güzel teklifler yaptı. Mesela buraya her hafta Ürdün'den bir grup göndermek istiyoruz. Şu ana kadar bize tanıtılan Ordu ve Giresun, çok güzel yerler barındırıyor." diye konuştu.

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