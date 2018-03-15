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Menbiç görüşmesi ertelendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, 19 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek Menbiç toplantısının ertelendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump önceki gün Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almış, yeni Dışişleri Bakanı ise Mike Pompeo olmuştu.

Menbiç görüşmesi ertelendi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyareti ertelendi. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini açıkladı. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde özellikle Menbiç konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

REX TILLERSON GÖREVDEN ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı.

Trump, Rex Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda Tillerson ile farklı düşündüklerini vurgulamıştı.

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ABD menbiç Dışişleri Bakanlığı Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BOP GÖREVİNİ YAPMAKLA ÖVÜNEN BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN RABISCILERDEN PAPA İLE VATIKANDA AİLE FOTOĞRAFLARI CEKTIRENDEN ISTIKLAL MARSINDAN RAHATSIZ OLANLAR ZATEN ABD GAYR-I MEŞRU ÇOCUĞUDUR!!!!
Neyi görüşeceksin ABD çocukluğuna devam mı diyeceksiniz.. ABD pkk 'ya 5000 tir silah verdi ABD suriyedeki üslerinden bahsedecegine incirlik kürecik izmir balıkesir üstlerini kapatın BOP görevini bırakın çocuklarınız ABD vatandaşlığından ayrılsın kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular zaten papanın gayrimeşru çocuğudur kime ne anlatacaksın!!!!!
ABD çocukları Bop taşeronu yahudi cesaret madalyası sahibi olan PAPACILAR VAR oldukça TÜRK milletine ihanet bitmez
ABD çocukları AKP gitmedikçe TÜRK milletine ihanet bitmez.. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin
fıratın doğusu batısı kuzeyi güğneyi israil siktir git abd siltir git yoksa hepinizi oraya gömeceğiz 15 milyon yahudisin bu kinle büyüttün çocukları bu kinle büyüyyorlar seni boğacaklar armegedona hazırlan israil kazıyacağız dünya o zaman rahat edecek
ABD çocukluğuna devam ediyorsunuz zaten kurucunuz.... ABD
zırtınız batsın he valla
evanjelistin biri gelir biri gider hepiniz oraya gömeceğiz değil trump değişsin farketmez hepinizi oraya gömeceğiz katişl devlet ebd israil çocuk katilleri çok yakındır nefesimizi ensenizde hissedin
AKP Lİ MEVLÜTÜN PATRONU DEĞİŞTİĞİ İÇİN YENİ PATRON GELENE KADAR BEKLEYECEK...
ABD NİN KUCAĞINA OTURMUŞLAR...ABD BİR İNDİRİYOR BİR BİNDİRİYORR...
bunun anla mı şu,suriye konusyunda yeniden pazarlık başlıyacak eğer aynı olsaydı görüşme ertelenmez di
türkiye öldürdüğü insan sayısıyla övünüyor kendi düştüğü durumudu da kimse görmüyor mu euro dolar almış başını gidiyor işsizlik zaten en üst seviyelerde türkiyede büyük ekonomik kriz var her ne kadar halka yansıtmasalar da ..
başbakanımızın dediği gibi değil demekki ABD ile anlaşma sil baştan yeni dış ileri ile işimiz daha da zorlaşacak
Abd Türkiye ile oynuyor resmen bizimkilerde hala tokatla uğraşıyor
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