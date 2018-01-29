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Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 20:23 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Strateji Uzmanı Naim Babüroğlu "ABD, Fırat'ın doğusunda kalabilmek için Menbiç'ten vazgeçebilir. Ancak Türkiye, bekası için Suriye ordusuyla birlikte Fırat'ın doğusuna da operasyon gerçekleştirmeli" dedi. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a YPG/PKK kontrolünde bulunan Menbiç'le ilgili açıklamalarda bulunarak bölgede bulunan askerlerinin çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de YPG'ye yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sürerken; Afrin'in ardından Menbiç'e yönelik operasyon gerçekleştirileceği yönünde sinyal veren Ankara'ya Washington'dan yanıt geldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin bulunduğu Menbiç'ten çekilmeyi değerlendirmediklerini söyledi. Votel'in belirttiği üzere ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten çekilmemesi ihtimali Suriye'nin kuzeyinde çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Bunlardan ilki, operasyonun Afrin'le sınırlı kalması; bir diğeri ise olası bir operasyonda iki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin sahada karşı karşıya gelmesi. Peki Menbiç'e yönelik operasyon gerçekleştirmenin ve gerçekleştirmemenin hem Türkiye açısından sonuçları ne olur? Konuyu Sputnik'e Strateji Uzmanı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu değerlendirdi.

‘TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN FIRAT'IN DOĞUSUNA YÖNELİK OPERASYON ŞART'

Türkiye'nin siyasi amaçlarıyla askeri hedeflerinin birbirine uyumlu hale gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Babüroğlu "Türkiye'nin belirlediği siyasi amaç neydi? Bir; Suriye'de bulunan PYD/PKK teröristlerini etkisiz hale getirmek. İki; Doğu Akdeniz'e uzanacak bir terör koridorunu engellemek. Üç; Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Peki bu siyasi hedeflere ulaşmak için belirlenmesi gereken askeri hedefler neler olmalı? Bunu anlamak için şu soruları sormak lazım: El Bab operasyonu Suriye'deki PYD/PKK varlığını engelledi mi? Sürmekte olan Afrin operasyonu başarıyla tamamlandığında PYD/PKK unsurları tamamen etkisiz hale getirilecek mi? İki sorunun cevabı da hayır. O zaman sırada Menbiç ve tabii ki Fırat'ın doğusu da var. Asıl stratejik hedef ise Fırat'ın doğusu" dedi.

El Bab, Afrin ve hatta Menbiç'teki "terör unsurlarının" etkisiz hale getirilmesinin Türkiye'nin beka sorununu çözmeyeceğine işaret eden Babüroğlu "Siz Afrin'i, El Bab'ı ve Menbiç'i kontrol altına alsanız bile Fırat'ın doğusundaki 550-600 kilometrelik alan PKK/PYD bölücü terör örgütünün elinde kaldığı için Türkiye için tehdit sürüyor demektir. Bu da demek oluyor ki, belirlenen siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi ancak ve ancak Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'nin etkisiz hale getirilmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

‘ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İÇİN MENBİÇ'İ PAZARLIK MALZEMESİ YAPABİLİR'

ABD'nin Fırat doğusuna dokunulmaması için Menbiç'i pazarlık malzemesi yapma ihtimaline değinen Babüroğlu "Afrin'den sonra sırada Menbiç var. ABD ‘Menbiç'e girmeyin' diyebilir ancak benim değerlendirmem ABD'nin Fırat'ın doğusuna girilmemesi şartıyla Menbiç'e girilmesini kabul edebileceği yönünde. Yani ABD ‘Fırat'ın doğusuna gelmeyin ama hadi o zaman yalnızca Menbiç'i alın' diyebilir. Peki böyle derse Türkiye kazançlı mı çıkar? Politik hedeflerin ne olduğu hatırlandığı zaman, cevabın hayır olduğu da net. Kaldı ki Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon gerçekleşmezse Afrin ve olası Menbiç operasyonunun sonucu olarak oralardan kaçan PYD/PKK'lılar Fırat'ın doğusunda toplanacak. Zaten halihazırda Fırat'ın doğusunda 60 bin PYD'li var. Fırat'ın doğusunda Suriye nüfusunun yüzde 30'u ve Suriye enerji kaynaklarının yüzde 50'si orada. Bu durumda Fırat'ın doğusuna yönelmeyen bir Türkiye, Suriye'den bekasını hedef alan PYD/PKK tehdidini yok edemez. Fırat'ın doğusunda ABD PYD/PKK'yı eğitmeye, silahlandırmaya ve örgüte danışmanlık hizmeti vermeye devam eder. Ve örgüt orada güçlenir" diye konuştu.

‘TEK ÇÖZÜM SURİYE ORDUSUYLA İŞ BİRLİĞİ'

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon gerçekleştirmesi için Suriye ordusuyla iş birliği yapmasının şart olduğunu ifade eden Babüroğlu "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna el atması için de Suriye rejimiyle iş birliği yapması şart. Suriye rejimi, ABD ile iş birliği yapan PYD ve diğerlerini ‘vatan haini' ilan etti. Güzel. O halde Türkiye'nin yapması gereken Suriye ordusuyla iş birliği yapıp PYD/PKK'yı zayıflatarak yok etmek. Bunu yaparsa Türkiye'nin eli kuvvetlenir. Belki o zaman Suriye, Türkiye'yi toprağına da davet eder. Suriye, Rusya ve İran'ı davet ettiği gibi Türkiye'yi de toprağına davet ederse de Türkiye'nin eli oldukça güçlenir" dedi ve ekledi:

"İş birliği sağlanırsa PYD/PKK'dan kurtarıldıkça, kurtarılan bölgelere Suriye bayrağı dikilebilir. Neticede Türkiye her zaman ‘Biz işgalci değiliz, orada kalıcı değiliz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız' diyor. Bunu söyleyen bir Türkiye de elbette Suriye'den çekilecektir. Zaten bu konu Rusya ile bu konu görüşülmüş ve koordine edilmiştir. Ancak Türkiye eğer ki Suriye'yle iş birliğine gitmezse ülkenin ABD'ye karşı kozu zayıf kalır ve Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleşmeyebilir. Türkiye'nin beka sorunu ancak iş birliği yaparak çözülür."

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ABD Afrin Menbiç

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yemezler Amerika. artık geri dönüş yok Hedef kırmızı elma. Yolumuzun üstüne kim çıkarsa çıksın bizim için teröristtir
Millet vatan için çocuklarından geçiyor. Ülkemizde suriyelilerden geçilmiyor
Geç kaldık 16 yıl önce görseydim kimseye hesap vermeden girilecek ti durum şimdi vahim Allah yardımcımız olsun Öfke ile oturan Zararlı kalkar
Seve seve cekileceksin coni yoksa bu tokadi sense yiyeceksin aklin varsa cekgit yoksa senide dumduz edecegiz
abd ye höött deyince ne yapacağını çok iyi biliyoruz Dik dursun RTE yeter
Suriye deki terörist gruplara silah ve mühimmat göndererek , Suriye nin toprak bütünlüğüne kasdetmek, AKP nin en büyük politik hatasıdır ve ne yazık ki şu an bunun bedelini ödüyoruz..
Şuraya yazıyorum..boş inadı bırakın.. eninde sonunda ESAD ile masaya oturmak zorunda kalacaksınız..Türkiye nin toprak bütünlüğünü korumak için Suriye nin toprak bütünlüğünün korunması şarttır..
Çıkmazlarsa çıkmasınlar. İşte fırsat, 2003'ün rövanşını Menbiç'te rahatlıkla alabiliriz. Canlı yakaladığımız amerikalı conileri tutuklar, kafasına çuval geçirir, saatlerce sorgular ve Türk adaletine teslim ederiz. Ondan sonra ayıklasınlar pirincin taşını, bakın dünyaya nasıl rezil olacaklar.
mantıklı
"Geldikleri gibi giderler"... Atatürk
.
tabıykı bız geri adım atıcaz bakalım görücez
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