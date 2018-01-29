Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de YPG'ye yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sürerken; Afrin'in ardından Menbiç'e yönelik operasyon gerçekleştirileceği yönünde sinyal veren Ankara'ya Washington'dan yanıt geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin bulunduğu Menbiç'ten çekilmeyi değerlendirmediklerini söyledi. Votel'in belirttiği üzere ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten çekilmemesi ihtimali Suriye'nin kuzeyinde çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Bunlardan ilki, operasyonun Afrin'le sınırlı kalması; bir diğeri ise olası bir operasyonda iki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin sahada karşı karşıya gelmesi. Peki Menbiç'e yönelik operasyon gerçekleştirmenin ve gerçekleştirmemenin hem Türkiye açısından sonuçları ne olur? Konuyu Sputnik'e Strateji Uzmanı ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu değerlendirdi. ‘TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN FIRAT'IN DOĞUSUNA YÖNELİK OPERASYON ŞART' Türkiye'nin siyasi amaçlarıyla askeri hedeflerinin birbirine uyumlu hale gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Babüroğlu "Türkiye'nin belirlediği siyasi amaç neydi? Bir; Suriye'de bulunan PYD/PKK teröristlerini etkisiz hale getirmek. İki; Doğu Akdeniz'e uzanacak bir terör koridorunu engellemek. Üç; Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Peki bu siyasi hedeflere ulaşmak için belirlenmesi gereken askeri hedefler neler olmalı? Bunu anlamak için şu soruları sormak lazım: El Bab operasyonu Suriye'deki PYD/PKK varlığını engelledi mi? Sürmekte olan Afrin operasyonu başarıyla tamamlandığında PYD/PKK unsurları tamamen etkisiz hale getirilecek mi? İki sorunun cevabı da hayır. O zaman sırada Menbiç ve tabii ki Fırat'ın doğusu da var. Asıl stratejik hedef ise Fırat'ın doğusu" dedi.

El Bab, Afrin ve hatta Menbiç'teki "terör unsurlarının" etkisiz hale getirilmesinin Türkiye'nin beka sorununu çözmeyeceğine işaret eden Babüroğlu "Siz Afrin'i, El Bab'ı ve Menbiç'i kontrol altına alsanız bile Fırat'ın doğusundaki 550-600 kilometrelik alan PKK/PYD bölücü terör örgütünün elinde kaldığı için Türkiye için tehdit sürüyor demektir. Bu da demek oluyor ki, belirlenen siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi ancak ve ancak Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'nin etkisiz hale getirilmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı. ‘ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İÇİN MENBİÇ'İ PAZARLIK MALZEMESİ YAPABİLİR' ABD'nin Fırat doğusuna dokunulmaması için Menbiç'i pazarlık malzemesi yapma ihtimaline değinen Babüroğlu "Afrin'den sonra sırada Menbiç var. ABD ‘Menbiç'e girmeyin' diyebilir ancak benim değerlendirmem ABD'nin Fırat'ın doğusuna girilmemesi şartıyla Menbiç'e girilmesini kabul edebileceği yönünde. Yani ABD ‘Fırat'ın doğusuna gelmeyin ama hadi o zaman yalnızca Menbiç'i alın' diyebilir. Peki böyle derse Türkiye kazançlı mı çıkar? Politik hedeflerin ne olduğu hatırlandığı zaman, cevabın hayır olduğu da net. Kaldı ki Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon gerçekleşmezse Afrin ve olası Menbiç operasyonunun sonucu olarak oralardan kaçan PYD/PKK'lılar Fırat'ın doğusunda toplanacak. Zaten halihazırda Fırat'ın doğusunda 60 bin PYD'li var. Fırat'ın doğusunda Suriye nüfusunun yüzde 30'u ve Suriye enerji kaynaklarının yüzde 50'si orada. Bu durumda Fırat'ın doğusuna yönelmeyen bir Türkiye, Suriye'den bekasını hedef alan PYD/PKK tehdidini yok edemez. Fırat'ın doğusunda ABD PYD/PKK'yı eğitmeye, silahlandırmaya ve örgüte danışmanlık hizmeti vermeye devam eder. Ve örgüt orada güçlenir" diye konuştu.