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Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu.

Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu.

JÖH VE PÖH EKİPLERİ AFRİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti.

Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı.

(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç PKK köylüler

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Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Okuyucu Yorumları 19 yorum
hah şöyle sivil halk ayaklanmalı dışardan gelip ülkeyi karıştranlar kovulmalı
e halk ta demek ki dayanamayacak duruma gelmiş
mükemmel
türkiyedeki suriyelilerde ABD elçiliğinin önün de tolanmalı ülkemize gideceğiz diye
dur bakalım hele..Sabah ola hayr ola gerçek olabileceği gibi,ABD planının bir parçasıda olabilir
bu köylülerin bu teröristleri kovacak gücü var ise neden bu kadar beklediler ki ilginç anlam vermek zor.
Vatanın istiklâli, hilâfet ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayatî görevleri ifâ edecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya tesadüf ettirmekle o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerîfi’nde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın nurlarından ve salâttan feyzalınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif taşınarak daireye gidilecektir. İçeriye girilmeden önce bir dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. mustafa kemal ataturk
afrindekiler niye kovmuyor o zaman
PKK NIN GERÇEKTE NE OLDUĞUNU SURİYE HALKI TÜRKİYEDEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZDEN ÇOK DAHA ÇABUK ÇÖZDÜLER..İLERLEYEN YILLARDA HUZURUN VE EKONOMİNİN ARTMASIYLA NE KADAR ZARAR GÖRDÜKLERİNİ,HDP NİN GÜNEYDOĞU İÇİN HİÇBİR ÇABA HARCAMADIĞINIDA GÖRÜCEKLER..KANDITILDIKLARINI,SÖMÜRÜLDÜKLERİNİ GÖRÜCEKLER..
SURİYELİLER SURİYE SİZİN SİZİN SAVUNMANIZ LAZIM BAŞKASI SİZİN İÇİN SAVAŞIRSA ORASI ASLA VATAN OLMAZ BUGÜN OLMAZSA YARIN YİNE KORKAR KAÇARSINIZ
IHA ŞUNU DA YAZMIŞTI BARZANI PKK YI KOVDU PKK ILE ÇATIŞTI.. BIZ BARZANIYE SÖVÜNCE KOPEKLERIN BOZKURTLARA HAVLADIGI GIBI UZERIMIZE HAVLIYORDU MEGRICILER SONRA BIR ANDA YAHUDI BARZANI DEMEYE BASLADILAR... FETO APO SALIH MUSLIM DE DE AYNISI OLDU SIMDI POTIN IRAN YUNAN PAPAYA SOVUYOM SES YINE AYNI YERDEN GELIYOR !!!!!! HER SEFERONDE DE KANDIRILDIK DEYIP GECIYORLAR SONRA HEP BASKASI PKK LI PYDLI FETOCU OLUYOR ONLAR KANDIRILMA HAKKINI KULLANIYOR!!!!
Aslında öso ve TSK bu konuda çalışma yapıp köylüleri örgütlese ve PKK konusunda uyarsa kısa sürede sonuç alınabilir.
tsk bu tiyatroyu nerede çekmiş acaba.hatay veya kilis diye düşünüyorum.suriyede YPG,DSQ terör örgütü olarak görülmüyor.bunlar bölgesel güçler.halk kendi çocuklarını mı kovuyor diyorsunuz.kendi meşru savunma haklarını yapıyorlar.ayrıca onları güvende tutanlar bu örgütlerdir.üstelik işgalci türklere karşı da kendilerini son derece destekliyorlar.
Bunca ölüm haberi, diger yandan sapkinligin ahlaksizligin tavan yaptigi ülke ahlaki, diger yandan din soytarilarinin akil almaz fetvalari, birilerinin tabutlar üzerinden piskince oyumuz yükseldi aciklamasi.. Bunca olaydan sonra toplum lincle, psikolojil tramvs ile ne yapacagini sasirmis halde. kuskusuZ diger iktidarlar donemindede buna benzer durumlar söz konusuydu. lakin hic bir cumhurbaskani cocugu gidip askeri karargah denetlemedi. polisler siraya dizilip vekil cocugu tarafindan ahlaksizca kimlik kontrolu yapildi. AKP BIR VIRUS GIBI toplumu imha etmeye devam ediyor..
Iyi yapmışlar öyle olmalı zaten,bir terörist öldürmeleri bile iyidir
Hulusi, söyleyecek birşeyin yoksa sus yav..
Önemli olan insani değerlere bağlı kalarak bir arada yaşamaktır.Irkçı ve kinci dincilerin bu dünyaya verdikleri bir güzel şey olmadı olmazda.bu topraklarda neden savaş oluyor?başkasını kötüleyerek değil birde kendimize soralım,sorduğumuz sorunun cevabını gerçekleriyle bilirsek,inanki bu topraklarda en ufak bir savaş bir kavga olmaz.Amma benim ırkım senin ırkından üstündür,benim dinim senin diniden üstündür benim gücüm var seni ezerim zihniyetiyle sadece günü kurtarmiş oluruz,aynı bizden öncekiler gibi.bu topraklara insancıl hak ve hukuka dayalı bir barış lazımdır,başka hiç bir şey çare değil.
ya var ya kovsa ne kovmasa ne..abd ile menbic ı beraber koruyacağız..pyd ister istemez gidecek..halk kovsa ne kovmasa ne..ki zaten halk pyd li orda..bu haberleri ciddiye almayın..sonuç esad düşecek Suriye bölünecek..suriyenin bölünmesini toprak bütünlüğünü savunduğumuzu söyleyerek bölecez..aynı Kudüs de duruşumuz belli diye diye Kudüs ü basket yaptiracgimiz gibi..sonuçlara bakın haberlere değil
dışardaki pkk dan bize ne içimizdekiler bittide dışarısı kaldı akpnin oyunu bunlar yine bi flim forti peşindeler çünkü sen içerdeki pydlere bak suriyeden sanane o kadar sehit yazık günah ailelerine egit gönder bakalım bitane suriyeli gidiyomu ayıptır günahtır ne diye bizim askerlerimiz ölüyo gönder suriyelileri korkaklarmı kendi vatanı satan aklına gelmiyomu senide satar die ama gelmez işine :)
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