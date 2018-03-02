Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Suriye'nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK'nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK'lı teröristleri kovdu.
JÖH VE PÖH EKİPLERİ AFRİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti.
Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı.
(İHA / AA)
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