Menbiç'te esnaf YPG/PKK'ya karşı kepenk indirdi

MENBİÇ/ANKARA(AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç ilçesindeki esnaf, örgütün gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için iş yerlerinin kepenklerini indirdi.
Menbiç'teki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Menbiç'te 5 Mayıs'tan bu yana onlarca genci zorla silah altına almak için alıkoydu.
Örgütün bu eylemini protesto etmek için ilçe merkezindeki esnaf, iş yerlerini bir günlüğüne kapattı.
YPG/PKK, nisan ayı sonunda çıkardığı kararla Menbiç'te yaşları 18-30 arasındaki gençlere teslim olup, örgüt saflarına katılmaları için 5 Mayıs tarihine kadar süre tanımıştı. Örgüt, teslim olmayan gençleri alıkoymak ve cezalandırmakla tehdit etmişti.
- Esnaf daha öncede kepenk indirmişti
Menbiç ilçe merkezindeki esnaf, bu yılın ocak ayında örgütün iki genç sivili işkence ederek öldürmesinin ardından iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.
Geçen yıl 5 Kasım'da da Menbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerini kapatmıştı.
YPG/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, Ağustos 2016'ta ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Ancak Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen, terör örgütü Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.
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