HABER

Menbiç'te ölen İngiliz askerinin kimliği açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Menbiç'te ölen İngiliz askerinin kimliği açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye’de ölen İngiliz askerinin Çavuş Matt Tonroe olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki gün Suriye’de düzenlenen saldırıda ölen askerin, Paraşüt Alayı 3. Taburda görev yapan 33 yaşındaki Çavuş Matt Tonroe olduğu belirtildi.

Tonroe’nun “Ortadoğu’daki görevi” sırasında öldüğü ifade edilen açıklamada, olayın gerçekleştiği mevkiyle ilgili ayrıntıya yer verilmedi.

Tonroe'nun bağlı olduğu birlik, yurt dışı operasyonlarında üstlendiği rolle tanınıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te düzenlendiği belirtilmişti.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazmıştı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de saldırı Menbiç yakınlarında düzenlendi.

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya 29 Mart'ta Suriye'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere İngiltere Savunma Bakanlığı Matt Tonroe Menbiç Suriye

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.