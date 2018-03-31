Menbiç'te ölen İngiliz askerinin kimliği açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye’de ölen İngiliz askerinin Çavuş Matt Tonroe olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki gün Suriye’de düzenlenen saldırıda ölen askerin, Paraşüt Alayı 3. Taburda görev yapan 33 yaşındaki Çavuş Matt Tonroe olduğu belirtildi.
Tonroe’nun “Ortadoğu’daki görevi” sırasında öldüğü ifade edilen açıklamada, olayın gerçekleştiği mevkiyle ilgili ayrıntıya yer verilmedi.
Tonroe'nun bağlı olduğu birlik, yurt dışı operasyonlarında üstlendiği rolle tanınıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te düzenlendiği belirtilmişti.
İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazmıştı.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de saldırı Menbiç yakınlarında düzenlendi.
Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya 29 Mart'ta Suriye'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.
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