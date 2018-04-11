Menderes Anadolu Lisesinden ‘Şiir Gecesi’

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı ‘Şairler Akşamı-6’ isimli şiir ve müzik dinletisini dinleyen izleyiciler güzel vakit geçirdi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen şiir dinletisi yoğun ilgi gördü. Okul Müdürü Mehmet Atay’ın ev sahipliğinde düzenlenen Şiir gecesine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, vatandaşlar, Nazilli Kent Konseyi ve Menderes Anadolu Lisesi Okul Aile birliği Başkanı Bülent Burmaoğlu ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

35 öğrencinin görev aldığı ve Edebiyat Öğretmenleri Özlem Yalçın, Altan Yalçınkara ile Müzik Öğretmeni Metin Çelikel tarafından hazırlanan programda yazın dünyasına önemli eserler bırakmış 25 şairin birbirinden değerli eserlerini müzikle harmanlayan öğrencilerin canlı performansı büyük beğeni topladı. Şiir gecesinin hazırlanması ve sunumunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Atay, öğrencilerine derslerin yanısıra manevi değerleri de öğretmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Okulumuz akademik açıdan ilçemizde ve ilimizde başarılı okullar arasında yer almaktadır. Eğitimde başarının yanında bizler çocuklarımızın manevi ve kültürel değerleri ile de en iyi şekilde yetişmelerini istiyoruz. Zaten başarının da anahtarı budur. Bizler okulumuzda sadece öğretim yapmıyoruz. Bunun yanısıra milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven, hayata hazır bireyler yetiştiriyoruz. Bu gecede zaten bütün öğrencilerimiz ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gösterdiler. Her birini ayrı ayrı kutluyor, emeği geçenlere ve çocuklarımızın bu özel gününe gelerek destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.