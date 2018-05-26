Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik (2)

'KOCAOĞLU İZMİR'İN PADİŞAHI DEĞİLDİR'

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan gerginlik ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'na tepki gösteren, yaklaşık bir yıldır Menderes'te yol krizi yaşandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Menderes'te yaşanan yol krizini sağır sultan bile biliyor artık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun Menderes'e yaptığı zulüm artık herkesin dilinde. Biz Menderesliler olarak bunun zaten farkındaydık. Seçim arifesinde başlatılan gölge oyunlarıyla bizi vatandaşımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama bunda başarılı olamadılar. Çünkü benim Menderesli hemşehrim yapılan oyunun farkında. Aylardır sözde hizmet verdiklerini ifade edenler yolları kazıp bırakıp, bozuk, çukurlu yollara bizi mahkum etti. Defalarca mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen bizi duymazlıktan, görmezlikten geldiler. Sonunda yaşadığımız sıkıntıya kendimiz çözüm olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken işi biz yapmaya başladık."

'KAFASINA GÖRE İSTEDİĞİ YERİ KAZAMAZ'

İlçelerinde asfalt seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Soylu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İlçe merkezimizde olduğu gibi, olayın yaşandığı İbrahim Turan Caddesi'nde de yapılacak çalışmalar için ihaleye çıktık. Bunun öncesinde ise gerekli kurumlara yapacağımız çalışmayla ilgili bilgileri de aktardık ve 15 Ocak 2018 tarihi sonrası belirtilen noktalarda herhangi bir çalışmaya izin verilmeyeceğini belirttik. Aylardır sesimizi duymayanlar, bizi görmezden gelenler ne hikmettir ki bizim başlattığımız çalışmalar sonrası sözde Menderes'i önemsiyormuş gibi bir çaba içine girdiler. Gelinen noktada İbrahim Turan Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaya başladıkları bilgisini aldık. Bilgiyi alır almaz da hemen alana gittik. Bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçmeye tenezzül dahi etmeyenler, ilçemizde çalışma yapacaklarını ifade ettiler. Menderes Belediye Başkanı olarak Mendereslilerin sesiyim. Ve Mendereslilerin sesi olarak onlara soruyorum. Bugüne kadar neredeydiniz? Bizim çağrılarımıza neden sessiz kaldınız? İbrahim Turan Caddesi ve planladığımız birçok noktada çalışmaları Menderes Belediyesi olarak biz yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimseyi kandırmasın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmir'in padişahı değildir. Kafasına göre istediği yeri kazamaz, kazdığı gibi de aylarca açık bırakamaz. Yeter, Menderes'i ve benim Menderesli hemşehrilerimi siyaset oyunlarınıza artık dahil etmeyin. Haberlerde tehditten bahsediyorlar. Neyi, kimi tehdit etmişim. Söylediğim tek bir şey var. Ben size burada çalışma yaptırmam. Evet yine söylüyorum. Menderes'te siyasi oyunlar içinde hizmet vermek isteyenlere geçit vermeyeceğim."



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