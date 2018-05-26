Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, önce ilçe belediyesi çalışanları, ardından Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun müdahale ettiği ileri sürüldü. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında kazılan yolların uzun süre bu halde bırakıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Bülent Soylu, bu yolları ilçe belediyesinin imkanlarıyla onarıp, asfaltlama çalışmaları da yaptıklarını belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Menderes Belediyesi arasında gerginliğe neden olan anlaşmazlıklara dün yenisi eklendi.

Menderes'teki İbrahim Turhan Caddesi üzerinde yol ve parke taşı düzenlemesi yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekiplerine, ilçe belediyesi işçileri müdahale edip, çalışmaları engelledi. Bunun üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıtoprak, Zabıta Daire Başkan Vekili Olcay Ceviz ve Yol Altyapı Şube Müdürü Hamdi Ziya Aydın duruma müdahale etti. Ancak ilçe belediyesi işçileri, çalışmalara izin vermemekte direndi.

Ardından Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da kalabalık bir grupla olay yerine gitti. Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun, İZBETON ekiplerine, "Ben size burada çalıştırma yaptırmam" dediği öne sürüldü, bu sözün de tutanaklara geçtiği belirtildi. Yaşananlar sırasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, durumu Kaymakamlık ve Emniyete bildirdi. Olay yerine polisler geldi. Yaşananlar ile ilgili tutanak tutularak, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.