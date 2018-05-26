HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, önce ilçe belediyesi çalışanları, ardından Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun müdahale ettiği ileri sürüldü.

Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, önce ilçe belediyesi çalışanları, ardından Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun müdahale ettiği ileri sürüldü. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında kazılan yolların uzun süre bu halde bırakıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Bülent Soylu, bu yolları ilçe belediyesinin imkanlarıyla onarıp, asfaltlama çalışmaları da yaptıklarını belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Menderes Belediyesi arasında gerginliğe neden olan anlaşmazlıklara dün yenisi eklendi.
Menderes'teki İbrahim Turhan Caddesi üzerinde yol ve parke taşı düzenlemesi yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekiplerine, ilçe belediyesi işçileri müdahale edip, çalışmaları engelledi. Bunun üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıtoprak, Zabıta Daire Başkan Vekili Olcay Ceviz ve Yol Altyapı Şube Müdürü Hamdi Ziya Aydın duruma müdahale etti. Ancak ilçe belediyesi işçileri, çalışmalara izin vermemekte direndi.
Ardından Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da kalabalık bir grupla olay yerine gitti. Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun, İZBETON ekiplerine, "Ben size burada çalıştırma yaptırmam" dediği öne sürüldü, bu sözün de tutanaklara geçtiği belirtildi. Yaşananlar sırasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, durumu Kaymakamlık ve Emniyete bildirdi. Olay yerine polisler geldi. Yaşananlar ile ilgili tutanak tutularak, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

FOTOĞRAFLI

Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlikMenderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlikMenderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlikMenderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğuÖncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.