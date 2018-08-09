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Menderes sahilinde şezlong kiralanamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçe belediyesi, 43 kilometrelik sahil şeridinde ücret karşılığı kiralanan şezlongları kaldırdı - Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu: - "Plajlar halkındır ve işletmelerin söz konusu bölgede şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir"

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesi sahilinde, ücret karşılığı kiralanan şezlonglar belediye görevlilerince kaldırıldı.

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin, 43 kilometrelik sahil şeridinde işletmeler tarafından kiraya verilen şezlongları kaldırdığını belirtti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, plajlarda para karşılığında kiralanan tüm şezlongları kaldırma kararı aldıklarını vurguladı.

Halkın huzurlu ve konforlu bir şekilde tatil yapmalarını amaçladıklarını aktaran Soylu, "Plajlar halkındır ve işletmelerin söz konusu bölgede şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler." ifadelerini kullandı.

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Menderes Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu plaj şezlonglar zabıta

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